《盤後部署》科技股尾段發威，恒指料２３９９７點有阻力

《經濟通通訊社６日專訊》港股低開６４點，早段走勢軟弱，曾跌１９５點，中午低收８２

點，報２２８２４點。午後主要科技股反彈，京東（０９６１８）重上１０天線，收報

２５６﹒６元，升４﹒１４％，阿里巴巴（０９９８８）於下午３時４０分突破早市高位，收市

重上１２０元，報１２１元，升５﹒６８％，成為全日表現最佳藍籌。美團（０３６９０）及騰

訊（００７００）就分別升３﹒６４％及１﹒４９％。新奧能源（０２６８８）受壓，低見

１３４﹒９元，收報１３６﹒８元，跌６﹒２４％，為全日表現最差藍籌。本地地產股回軟，恒

地（０００１２）及新世界（０００１７）分別跌１﹒３７％及１﹒３２％，報３２﹒５元及

２９﹒９５元。

恒指最終低開高走，重上２３０００點，收報２３０７２，升１６５點或０﹒７２％，主板

成交１３４５﹒０９億元。國企指數報８０６８，升５３點或升０﹒６６％。恒生科技指數報

５３９６，升７３點或升１﹒３７％。

Ａ股反而低走，上證綜合指數報３５８６，跌９點或跌０﹒２５％，成交４７４２﹒８４億

元人民幣。深證成份指數報１４４２９，跌９６點或跌０﹒６６％，成交３０５７﹒０７億元人

民幣。



＊阿里明天有望上試１２４元＊



大市方面，總成交額較上日少２０７億元，惟科技股尾段發威，終令恒指由跌轉升，惟短期

內相信仍會在１０天線２３９９７有阻力。

個股方面，科技股午後獲大批資金支持。根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，阿里巴巴、騰訊

及快手（０１０２４）今日資金流入較上日分別多７﹒５億元、１７﹒５億元及２﹒５億元，以

近２０天資金流向來看，此幅度相當大。美團資金流入上日少１３２１萬元，總金額未有大幅減

少，可能有投資者見跌至低位，午後立即撈底。

不過，從日線圖看，美團及騰訊都在保力加通道底部稍為反彈，但１０天線尚未有上升跡象

，ＭＡＣＤ熊差距亦未收窄，反彈力度未必太強。反而，阿里巴巴的走勢較佳，明天有望上試保

力加通道頂部１２４元。（ｅｒ）

