【新冠肺炎】醫護染疫或離職，全美２成醫院人手嚴重短缺

《經濟通通訊社６日專訊》根據美國衛生部資料，全美各地醫院因Ｏｍｉｃｒｏｎ新冠變種

病毒蔓延，而導致醫護人手短缺。約２０％的醫院出現人手嚴重不足，是２０２０年１２月以來

最嚴峻的情況。雖然Ｏｍｉｃｒｏｎ引起的病徵較輕，但由於傳染力強，令很多醫生和護士也染

疫，需接受隔離。另亦有部分醫護因不堪持續２年的抗疫工作而離職。現時美國７天平均染疫人

數為５５﹒４萬人。（ｊｆ）

