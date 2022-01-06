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06/01/2022 15:53

【新冠肺炎】醫護染疫或離職，全美２成醫院人手嚴重短缺

　　《經濟通通訊社６日專訊》根據美國衛生部資料，全美各地醫院因Ｏｍｉｃｒｏｎ新冠變種
病毒蔓延，而導致醫護人手短缺。約２０％的醫院出現人手嚴重不足，是２０２０年１２月以來
最嚴峻的情況。雖然Ｏｍｉｃｒｏｎ引起的病徵較輕，但由於傳染力強，令很多醫生和護士也染
疫，需接受隔離。另亦有部分醫護因不堪持續２年的抗疫工作而離職。現時美國７天平均染疫人
數為５５﹒４萬人。（ｊｆ）

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