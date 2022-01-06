《政經范局－范強》撥開烏克蘭的迷霧

《政經范局》踏入新年，牽動全球局勢的最高危地帶顯然仍是烏克蘭－－本月中，俄羅斯即

將與美國、北約和歐安組織展開一系列談判，如仍不能循外交解決紛爭，就有可能僵持至下月４

日北京冬奧開幕。一場危機牽動俄、美、歐、中，雖然錯綜複雜，但只要撥開一些政府和媒體「

認知作戰」的迷霧，便會發現決定局勢發展的基本元素，其實不外乎以下幾點：



＊普京不可能主動生事＊



最為關鍵的第一點，是普京絕不可能在冬奧前「主動生事」。目前中俄形容彼此關係處於歷

史上最好時期；合作層面已經由單純的能源供應、經貿來往和售武，上升至軍事、航天、５Ｇ等

關鍵領域的深度協同合作，這需要雙方領導人具有高度互信和長遠的戰略考量。以普京的眼光與

格局，又怎會像西方媒體描繪般，揀選冬奧倒數之際挑起一場軍事衝突？



所以俄軍西進必然事出有因。從俄方提出的歐洲安全保障條約可以看出，普京的矛頭直指北

約東擴。換一個角度來看，俄軍自去年底開始作軍事部署，正值美國推動外交杯葛冬奧之時。俄

軍的調動不僅警告了北約勿乘機搞小動作，同時也吸引了歐美的一大部分注意力，使得後者無法

傾全力針對冬奧。



＊拜登絕不打算硬碰硬＊



第二點：拜登絕對不打算在烏克蘭硬碰硬。上月１１日，拜登親口向記者表示，從未計劃派

美軍赴烏克蘭。如果俄羅斯入侵烏克蘭，美國的所謂果斷回應，只限於在經濟上徹底封殺俄羅斯

。作為一名長期參與美國參議院外交事務的資深政客，拜登的這番言論匪夷所思，無異於在兩軍

對陣之際，先行把自己不會動武的底牌亮了給敵人。



拜登恐怕並不是一時漏口。既然事件的導火線是北約東擴，那麼危機是否升級，主導者是在

白宮而不是克里姆林宮。只要拜登在俄羅斯的紅線前點到即止，便既可維持美國在北約的領導地

位，又可以在中期選舉年爭取反俄的民主黨人和選民支持。怕就怕，俄國這大灰熊一時衝動真的

打過來。所以拜登要先向普京「露底」：大家斯文人，最緊要按遊戲規則玩，唔好打打殺殺。



這番喊話讓烏克蘭的民族主義者們聽在耳中，又是何種滋味？但若認為拜登完全「無牙」又

大錯而錯了。俄羅斯幅員遼闊，「不怕鯨吞，只怕蠶食。」北約沿東歐劃分對俄封鎖線，在經濟

上制裁，在政治上滲透，就是步步蠶食。在北約東擴烏克蘭的問題上亦如是，雖然步伐可快可慢

，但絕不會停下來。



＊澤連斯基肯定已被噤聲＊



第三點，烏克蘭總統澤連斯基肯定已被噤聲，這是顯而易見的事 在整場危機中，有誰記得

他的存在？按理說，如果一個主權國家真的面臨外強入侵，自當由總統率領軍民禦敵；可是在烏

克蘭危機中，居然是拜登和普京談、北約和俄羅斯談，然後是歐洲國家和歐安組織與俄羅斯談，

連個澤連斯基的位子都找不到。



任何一個主權國家的總統，在此情況下難道不該怒拍桌子嗎？澤連斯基當選前，曾是一位專

演總統的喜劇演員。飾演總統固然駕輕就熟，但一介政治素人那來實力下烏克蘭這盤棋？結果不

僅拜登代勞了，而且千叮萬囑，烏克蘭切不可直接與俄羅斯談。於是每每拜登與普京閉門談判，

小澤就只能守住電話等結果，別人圍著自己的國家談，究竟談的話題有多深也只能靠猜。



回想澤連斯基上台之初，確曾希望在美俄之間找到更為中立的位子，更為此與普京展開談判

，這自然就引起了國內強大反俄勢力的不滿。接下來，時任美國總統特朗普又找上他，要他秘密

調查拜登家族在烏克蘭涉及的貪污內幕。事件驚動美國民主黨，在國會對特朗普發起轟動一時的

彈劾案。然後拜登上台了，澤連斯基沉默了。再過３年，如果拜登下台了，特朗普又回來了，烏

克蘭又會是何光景……



＊歐盟肯定「唔知點算好」＊



第四點，就是歐盟目前肯定「唔知點算好」。多籮籮２７個成員國各有各打算，本就難以達

成一致外交政策。更何況歐洲國家目前急需要俄羅斯提供天然氣，也不見得個個真心支持美國和

北約的烏克蘭政策。因此在現階段一團散沙的歐盟，除了高呼團結口號外，也只能繼續作壁上觀

。



綜合四點，普京不會主動挑事，拜登不會硬碰硬，澤連斯基沒有話事權，歐盟又「唔知點算

好」，俄烏似乎沒有開戰的「基本盤」。最好的結局是在冬奧前雙方各自宣布勝利，稍事休息再

戰明天。但如美俄誤判對方的戰略意圖和紅線，意外總還是有可能發生的。



即使歐盟對目前局勢無能為力，亦應該意識到，從南斯拉夫到烏克蘭的內戰，都是在民族自

決問題上點起的火頭。現時，西班牙、英國內部的民族對立亦日趨緊張，星星之火可以燎原，歐

盟有何對策？民族自決與大國角力對歐洲和平影響有多大，即使不打算認真了解歷史，也建議看

《皇家特工：第一任務》，從戲劇角度了解一下塞爾維亞的幾聲槍響，如何令一千萬歐洲青年戰

死沙場。當時有誰料到結局那麼慘？



《經濟通通訊社評論員 范強》

