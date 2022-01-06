《台股攻略－黃振宇》美國釋出鷹派訊息，台股持續回吐

《台股攻略》美股下挫，台股電子股成重災板塊，加權指數終場收１８３６８點，跌１３２

點，成交金額縮減至２９２６﹒９５億元，三大法人淨賣出１１９﹒２２億元（新台幣．下同）

，外資更終止連續１１個交易日淨買入紀錄。

電子權值股大跌，股王矽力─ＫＹ收４４３０元，跌停；台積電曾重挫２％，收市跌幅收窄

至１％內，收６４４元；聯發科收１１３５元，跌３﹒４％。晶圓代工廠聯電今日（６日）公布

去年１２月總收入２０２﹒８億元，按年增３２﹒６５％，單月總收入更首次衝破２００億元大

關，惟聯電今日不敵大市下挫，微跌０﹒６％，鴻海跌１﹒８％，國巨、日月光投控及欣興均跌

超過２％。而遊戲族群今日表現強勢，辣椒及華義漲停，網龍、傳奇、昱泉及大宇資等同步走強

，均升１﹒６％至３﹒３％，另外，搭上元宇宙題材的霹靂亦升超過２％。去年１１月起，手機

市場原料供不應求的狀況漸趨緩和，蘋果供應鏈的軟硬板廠收入亦逐漸回升，華通及台郡公布去

年第四季總收入分別為１９７﹒３５億元及１２２﹒８７億元，並創新高，另外臻鼎─ＫＹ公布

的１２月總收入達２０７﹒６８億元，亦創新高。

美聯儲釋出鷹派訊息，預料會加快加息及縮減買債步伐，拖累大市表現，不過考慮台灣大型

企業的法說將陸續登場，預料整體經濟基本面展望樂觀，建議可趁低分注吸納股份如布局電子權

值股、高息率概念股及電動車概念股等。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發

展主管 黃振宇》



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