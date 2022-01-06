《窩輪豪情－梁業豪》牛熊證並非理想的逆勢投機工具

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、綜合

企業與能源業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中國移動

（００９４１）、中國銀行（０３９８８）與中銀香港（０２３８８），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜

首選港交所（００３８８）、美團（０３６９０）與騰訊（００７００）。

於明顯下跌的市況中，持有指數熊證者自然佔盡上風，帳面利潤不斷增大。相反，持有指數

牛證者即使沒有被殺倉，形勢亦非常不妙，帳面虧損持續擴大。筆者所見，很多散戶投機者喜歡

於指數牛熊證市場內逆勢博反彈，取其可以小博大的特性。然而，筆者認為這種做法並不值得鼓

勵。除逆勢投機的勝算較順勢投機為低外，牛熊證市場的強制性收回機制會令處於逆景的持貨者

面對非常不利的環境。即使大家身手靈活，指數期貨市場應會較為適合。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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