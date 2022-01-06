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即市新聞

06/01/2022 09:30

《異動股》中國華融續挫１４％創新低，此前公布完成引入戰投增資

　　《經濟通通訊社６日專訊》中國華融（０２７９９）現價跌１４﹒７１％，報０﹒４３５元
，該股成交約３﹒４６億股，涉資１﹒４３億元，盤中高見０﹒４３５元，最低見０﹒４３５元
，創上市以來新低。
　　中國華融經歷長達九個月停牌，上日（５日）復牌，惟盤中一度暴跌５５％至０﹒４６港元
，為其２０１５年１０月上市以來新低。最終收報０﹒５２港元，全日挫４９％。
　　華融此前公布完成引入戰投增資，發行價格為每股１﹒０２元人民幣。在華融看來，二級市
場股價取決於多方面因素，目前其首要任務是努力做好經營、提升業績。
　　現時，恒生指數報２２８４３，跌６４點或跌０﹒２８％，主板成交４２﹒８０億元。國企
指數報８００５，跌１０點或跌０﹒１３％。恒生科技指數報５２８５，跌３８點或跌
０﹒７１％。
　　即月期指新報２２８７０，跌３３點，高水２７點。即月國指期貨報８０２１，跌７點，高
水１６點。即月科指期貨新報５３０８，跌１３點，高水２３點。
　　上證綜合指數報３５８１，跌１３點或跌０﹒３９％，成交３５﹒６４億元人民幣。
　　深證成份指數報１４４３２，跌９３點或跌０﹒６４％，成交１７﹒６３億元人民幣。
（ｅｒ）

　

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