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即市新聞

06/01/2022 10:26

《異動股》多隻細價股遭洗倉，華盛國際跌停牌，首都金融瀉九成

　　《經濟通通訊社６日專訊》今天多隻細價股遭洗倉。ＢＥＮＧ　ＳＯＯＮ　ＭＡＣＨ
（０１９８７）現價跌９５﹒２４％，報０﹒１元，該股成交約４０３３萬股，涉資２３８８萬
元，盤中高見２﹒３８元，最低見０﹒１元。
　　此外，首都金融（０８２３９）跌９０﹒３２％，報０﹒０２１元；先機（００１７６）跌
７８﹒３１％，報０﹒０４１元；漢思能源（００５５４）跌５２﹒１６％，報０﹒２３２元。
　　至於華盛國際（０１３２３）更於上午１０時１２分跌至中途停牌。停牌前跌９５﹒０４％
，報０﹒０６７元；成交１２﹒４６億股，涉資９９１５﹒９４萬元。
　　現時，恒生指數報２２７９２，跌１１４點或跌０﹒５０％，主板成交４２９﹒４０億元。
國企指數報７９７３，跌４２點或跌０﹒５３％。恒生科技指數報５２６７，跌５６點或跌
１﹒０６％。
　　即月期指新報２２８０４，跌９９點，高水１１點。即月國指期貨報７９８７，跌４１點，
高水１４點。即月科指期貨新報５２７６，跌４５點，高水９點。
　　上證綜合指數報３５６７，跌２７點或跌０﹒７６％，成交１８２４﹒２０億元人民幣。
　　深證成份指數報１４３３５，跌１８９點或跌１﹒３１％，成交１２１０﹒４４億元人民幣

　
　　　　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　ＢＥＮＧ　ＳＯＯＮ　ＭＡＣＨ（０１９８７）　　　０﹒１元　跌９５﹒２４％
　　首都金融（０８２３９）　　　　　　　　　　　０﹒０２１元　跌９０﹒３２％
　　先機（００１７６）　　　　　　　　　　　　　０﹒０４１元　跌７８﹒３１％
　　漢思能源（００５５４）　　　　　　　　　　　０﹒２３２元　跌５２﹒１６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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