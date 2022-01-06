《異動股》多隻細價股遭洗倉，華盛國際跌停牌，首都金融瀉九成

《經濟通通訊社６日專訊》今天多隻細價股遭洗倉。ＢＥＮＧ ＳＯＯＮ ＭＡＣＨ

（０１９８７）現價跌９５﹒２４％，報０﹒１元，該股成交約４０３３萬股，涉資２３８８萬

元，盤中高見２﹒３８元，最低見０﹒１元。

此外，首都金融（０８２３９）跌９０﹒３２％，報０﹒０２１元；先機（００１７６）跌

７８﹒３１％，報０﹒０４１元；漢思能源（００５５４）跌５２﹒１６％，報０﹒２３２元。

至於華盛國際（０１３２３）更於上午１０時１２分跌至中途停牌。停牌前跌９５﹒０４％

，報０﹒０６７元；成交１２﹒４６億股，涉資９９１５﹒９４萬元。

現時，恒生指數報２２７９２，跌１１４點或跌０﹒５０％，主板成交４２９﹒４０億元。

國企指數報７９７３，跌４２點或跌０﹒５３％。恒生科技指數報５２６７，跌５６點或跌

１﹒０６％。

即月期指新報２２８０４，跌９９點，高水１１點。即月國指期貨報７９８７，跌４１點，

高水１４點。即月科指期貨新報５２７６，跌４５點，高水９點。

上證綜合指數報３５６７，跌２７點或跌０﹒７６％，成交１８２４﹒２０億元人民幣。

深證成份指數報１４３３５，跌１８９點或跌１﹒３１％，成交１２１０﹒４４億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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ＢＥＮＧ ＳＯＯＮ ＭＡＣＨ（０１９８７） ０﹒１元 跌９５﹒２４％

首都金融（０８２３９） ０﹒０２１元 跌９０﹒３２％

先機（００１７６） ０﹒０４１元 跌７８﹒３１％

漢思能源（００５５４） ０﹒２３２元 跌５２﹒１６％

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（ｅｒ）

