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即市新聞

06/01/2022 13:25

《異動股》中移動（９４１）微跌不足１％，Ａ股升逾１％

　　《經濟通通訊社６日專訊》中移動（００９４１）現價跌０﹒６％，報４９﹒３元，該股成
交約１８８０萬股，涉資９﹒２４億元。Ａ股（滬：６００９４１）現價５８﹒６９元人民幣，
升０﹒８１元人民幣，或升１﹒４％，成交５１﹒７４億元人民幣，涉及８９５１萬股。現價Ａ
股對Ｈ股呈溢價╱折讓＋４５﹒４８％。
　　中移動昨日受回Ａ及首次回購刺激急升逾３％，惟昨日盤中突破５０元水平見沽壓，今日繼
續回調。而中移動Ａ股昨日高開後全日升幅逐步收窄，收市微升０﹒５％；今日一度跌至招股價
５７﹒５８人幣，其後回升，現報５８﹒６９人幣升１﹒４％。
　　現時，恒生指數報２２８２８，跌７９點或跌０﹒３４％，主板成交８０５﹒１７億元。國
企指數報７９７９，跌３６點或跌０﹒４５％。恒生科技指數報５２９８，跌２５點或跌
０﹒４７％。
　　即月期指新報２２８３５，跌６８點，高水７點。即月國指期貨報７９９２，跌３６點，高
水１２點。即月科指期貨新報５３０９，跌１２點，高水３３點。
　　上證綜合指數報３５９２，跌３點或跌０﹒０９％，成交３３１１﹒７８億元人民幣。
　　深證成份指數報１４４５１，跌７４點或跌０﹒５１％，成交４６４８﹒１９億元人民幣。
（ｈｃ）

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