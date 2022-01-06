《異動股》中移動（９４１）微跌不足１％，Ａ股升逾１％

《經濟通通訊社６日專訊》中移動（００９４１）現價跌０﹒６％，報４９﹒３元，該股成

交約１８８０萬股，涉資９﹒２４億元。Ａ股（滬：６００９４１）現價５８﹒６９元人民幣，

升０﹒８１元人民幣，或升１﹒４％，成交５１﹒７４億元人民幣，涉及８９５１萬股。現價Ａ

股對Ｈ股呈溢價╱折讓＋４５﹒４８％。

中移動昨日受回Ａ及首次回購刺激急升逾３％，惟昨日盤中突破５０元水平見沽壓，今日繼

續回調。而中移動Ａ股昨日高開後全日升幅逐步收窄，收市微升０﹒５％；今日一度跌至招股價

５７﹒５８人幣，其後回升，現報５８﹒６９人幣升１﹒４％。

現時，恒生指數報２２８２８，跌７９點或跌０﹒３４％，主板成交８０５﹒１７億元。國

企指數報７９７９，跌３６點或跌０﹒４５％。恒生科技指數報５２９８，跌２５點或跌

０﹒４７％。

即月期指新報２２８３５，跌６８點，高水７點。即月國指期貨報７９９２，跌３６點，高

水１２點。即月科指期貨新報５３０９，跌１２點，高水３３點。

上證綜合指數報３５９２，跌３點或跌０﹒０９％，成交３３１１﹒７８億元人民幣。

深證成份指數報１４４５１，跌７４點或跌０﹒５１％，成交４６４８﹒１９億元人民幣。

（ｈｃ）

