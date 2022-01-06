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即市新聞

06/01/2022 15:53

《異動股》臨近收市前阿里擴大升幅至逾５％，美團轉升逾３％

　　《經濟通通訊社６日專訊》午後三時開始有資金流入，阿里（０９９８８）擴大升幅至升
５﹒５９％，報１２０﹒９元，重上１２０元大關。該股成交約３９１５萬股，涉資４６﹒５７
億元。
　　此外美團（０３６９０）今早一度升至２００﹒８元後受壓轉跌，惟同樣於下午時間獲資金
追捧，現時轉升３﹒４３％，報２０１﹒８元，重上２００元水平。
　　兩股有升幅擴大帶動恒指轉升逾百點，現時，恒生指數報２３０７１，升１６４點或升
０﹒７２％，主板成交１２０４﹒２４億元。國企指數報８０７４，升５８點或升０﹒７４％。
恒生科技指數報５３９７，升７３點或升１﹒３９％。
　　即月期指新報２３０６５，升１６２點，低水５點。即月國指期貨報８０７３，升４５點，
低水２點。即月科指期貨新報５３９４，升７３點，高水９點。
　　上證綜合指數報３５８６，跌９點或跌０﹒２５％，成交４７４２﹒８４億元人民幣。
　　深證成份指數報１４４２９，跌９６點或跌０﹒６６％，成交６６２４﹒００億元人民幣。
　　
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　　　１２０﹒９０元　升５﹒５９％
　　美團（０３６９０）　　　２０１﹒８０元　升３﹒４３％
　　騰訊（００７００）　　　４３５﹒４０元　升１﹒１１％
　　藥明生物（０２２６９）　　７８﹒２０元　跌１﹒３９％
　　港交所（００３８８）　　４３４﹒２０元　跌１﹒３６％
　　友邦（０１２９９）　　　　７９﹒６５元　升１﹒３４％
　　匯控（００００５）　　　　４８﹒９５元　跌０﹒４１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

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