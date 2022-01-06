《異動股》臨近收市前阿里擴大升幅至逾５％，美團轉升逾３％

《經濟通通訊社６日專訊》午後三時開始有資金流入，阿里（０９９８８）擴大升幅至升

５﹒５９％，報１２０﹒９元，重上１２０元大關。該股成交約３９１５萬股，涉資４６﹒５７

億元。

此外美團（０３６９０）今早一度升至２００﹒８元後受壓轉跌，惟同樣於下午時間獲資金

追捧，現時轉升３﹒４３％，報２０１﹒８元，重上２００元水平。

兩股有升幅擴大帶動恒指轉升逾百點，現時，恒生指數報２３０７１，升１６４點或升

０﹒７２％，主板成交１２０４﹒２４億元。國企指數報８０７４，升５８點或升０﹒７４％。

恒生科技指數報５３９７，升７３點或升１﹒３９％。

即月期指新報２３０６５，升１６２點，低水５點。即月國指期貨報８０７３，升４５點，

低水２點。即月科指期貨新報５３９４，升７３點，高水９點。

上證綜合指數報３５８６，跌９點或跌０﹒２５％，成交４７４２﹒８４億元人民幣。

深證成份指數報１４４２９，跌９６點或跌０﹒６６％，成交６６２４﹒００億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） １２０﹒９０元 升５﹒５９％

美團（０３６９０） ２０１﹒８０元 升３﹒４３％

騰訊（００７００） ４３５﹒４０元 升１﹒１１％

藥明生物（０２２６９） ７８﹒２０元 跌１﹒３９％

港交所（００３８８） ４３４﹒２０元 跌１﹒３６％

友邦（０１２９９） ７９﹒６５元 升１﹒３４％

匯控（００００５） ４８﹒９５元 跌０﹒４１％

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（ｈｃ）

