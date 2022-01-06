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06/01/2022 17:42

【北水炒Ｄ乜】淨買入３５﹒６億人幣，買騰訊沽潤電

　　《經濟通通訊社６日專訊》今日恒指低開６４點，報２２８４３點。最高升１７５點報
２３０８２點，最低跌１９７點報２２７０９點。恒指收報２３０７２點，升１６５點或
０﹒７２％。
　　按額度計算，北水全日淨買入３５﹒６億元人民幣，減少１﹒３％。北水淨買入最多的個股
依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最多
的依次是華潤電力（００８３６）、中國電力（０２３８０）、華潤啤酒（００２９１）。
　　主板成交１３４５﹒０９億元減少１３﹒４％。其中港股通成交３２１﹒３億元，佔總成交
２３﹒９％。

＊潤電擬分拆再生能源在港上市＊

　　騰訊控股升１﹒４９％報４３７元，北水淨買入１２﹒７億元；美團升３﹒６４％報
２０２﹒２元，北水淨買入３﹒５億元；藥明生物跌１﹒２％報７８﹒３５元，北水淨買入
２﹒１億元。
　　據外電報道指，潤電計劃將旗下的可再生能源業務分拆在港上市，計劃集資１０億至２０億
美元（折合約７８億至１５６億元）。據報，公司目前正與潛在顧問進行初步商討，有機會在今
年內上市。
　　華潤電力跌７﹒６９％報２１﹒６元，北水淨賣出４﹒８億元；中國電力跌４％報４﹒５６
元，北水淨賣出２﹒８億元；華潤啤酒跌０﹒８５％報５８﹒３５元，北水淨賣出１﹒５億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　１２﹒７１
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　３﹒４７
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　　２﹒１３
　　小米集團　（０１８１０）　　　　　　１﹒７３
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　　１﹒６７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華潤電力　（００８３６）　　　　　－４﹒７５
　　中國電力　（０２３８０）　　　　　－２﹒７５
　　華潤啤酒　（００２９１）　　　　　－１﹒５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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