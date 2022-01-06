【北水炒Ｄ乜】淨買入３５﹒６億人幣，買騰訊沽潤電

《經濟通通訊社６日專訊》今日恒指低開６４點，報２２８４３點。最高升１７５點報

２３０８２點，最低跌１９７點報２２７０９點。恒指收報２３０７２點，升１６５點或

０﹒７２％。

按額度計算，北水全日淨買入３５﹒６億元人民幣，減少１﹒３％。北水淨買入最多的個股

依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最多

的依次是華潤電力（００８３６）、中國電力（０２３８０）、華潤啤酒（００２９１）。

主板成交１３４５﹒０９億元減少１３﹒４％。其中港股通成交３２１﹒３億元，佔總成交

２３﹒９％。



＊潤電擬分拆再生能源在港上市＊



騰訊控股升１﹒４９％報４３７元，北水淨買入１２﹒７億元；美團升３﹒６４％報

２０２﹒２元，北水淨買入３﹒５億元；藥明生物跌１﹒２％報７８﹒３５元，北水淨買入

２﹒１億元。

據外電報道指，潤電計劃將旗下的可再生能源業務分拆在港上市，計劃集資１０億至２０億

美元（折合約７８億至１５６億元）。據報，公司目前正與潛在顧問進行初步商討，有機會在今

年內上市。

華潤電力跌７﹒６９％報２１﹒６元，北水淨賣出４﹒８億元；中國電力跌４％報４﹒５６

元，北水淨賣出２﹒８億元；華潤啤酒跌０﹒８５％報５８﹒３５元，北水淨賣出１﹒５億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） １２﹒７１

美團 （０３６９０） ３﹒４７

藥明生物 （０２２６９） ２﹒１３

小米集團 （０１８１０） １﹒７３

快手 （０１０２４） １﹒６７

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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華潤電力 （００８３６） －４﹒７５

中國電力 （０２３８０） －２﹒７５

華潤啤酒 （００２９１） －１﹒５３

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