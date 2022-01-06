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即市新聞

06/01/2022 15:46

《美元走勢－羅明立》仍要關注美匯９５﹒５０╱８０支持位表現

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１５﹒８７　１１６﹒１８　１１５﹒７９
　　歐元╱美元　１﹒１３０５　１﹒１３２０　１﹒１３０１
　　英鎊╱美元　１﹒３５２５　１﹒３５５６　１﹒３５２３
　　美元╱瑞郎　０﹒９１８４　０﹒９１８５　０﹒９１６９
　　美元╱港元　７﹒７９９７　７﹒８００２　７﹒７９４６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》星期三（５日）美匯指數先跌後回升，美國１２月ＡＤＰ就業人數增加
８０﹒７萬，幾乎是預期４１萬的一倍，反映就業市場仍然復甦中。不過數據對美元支持有限，
非美貨幣普遍造好。市場預計英倫銀行下月會議加息０﹒２５％至０﹒５０％的機會接近八成，
英國現階段未有計劃採取新的防疫措施，預計疫情對英國經濟影響有限，英鎊曾經逼近１﹒３６
。英鎊下降通道阻力在１﹒３６２０，初步支持在１０天線的１﹒３４８０，接近１﹒３６可做
空。
　　凌晨時分，美國聯儲局公布１２月會議紀要，內容表示美國就業市場「非常緊張」，　加上
通脹升溫，局方可能需要較預期更早上調利率；決策者已在討論需要更快和更激進地加息。此外
，美國１０年期國債孳息率升至１﹒７１％，創去年４月以來最高。消息刺激美匯指數由９６以
下反彈。近期美匯在９６附近整固，仍然要關注９５﹒５０╱８０支持位的表現，低位可吸納。
　　　　　　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒１３４０　１﹒１２２０　１﹒１４００
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　沽出英鎊　１﹒３５８０　１﹒３４３０　１﹒３６４０
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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