《美元走勢－羅明立》仍要關注美匯９５﹒５０╱８０支持位表現

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１５﹒８７ １１６﹒１８ １１５﹒７９

歐元╱美元 １﹒１３０５ １﹒１３２０ １﹒１３０１

英鎊╱美元 １﹒３５２５ １﹒３５５６ １﹒３５２３

美元╱瑞郎 ０﹒９１８４ ０﹒９１８５ ０﹒９１６９

美元╱港元 ７﹒７９９７ ７﹒８００２ ７﹒７９４６

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《美元走勢》星期三（５日）美匯指數先跌後回升，美國１２月ＡＤＰ就業人數增加

８０﹒７萬，幾乎是預期４１萬的一倍，反映就業市場仍然復甦中。不過數據對美元支持有限，

非美貨幣普遍造好。市場預計英倫銀行下月會議加息０﹒２５％至０﹒５０％的機會接近八成，

英國現階段未有計劃採取新的防疫措施，預計疫情對英國經濟影響有限，英鎊曾經逼近１﹒３６

。英鎊下降通道阻力在１﹒３６２０，初步支持在１０天線的１﹒３４８０，接近１﹒３６可做

空。

凌晨時分，美國聯儲局公布１２月會議紀要，內容表示美國就業市場「非常緊張」， 加上

通脹升溫，局方可能需要較預期更早上調利率；決策者已在討論需要更快和更激進地加息。此外

，美國１０年期國債孳息率升至１﹒７１％，創去年４月以來最高。消息刺激美匯指數由９６以

下反彈。近期美匯在９６附近整固，仍然要關注９５﹒５０╱８０支持位的表現，低位可吸納。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１３４０ １﹒１２２０ １﹒１４００

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒３５８０ １﹒３４３０ １﹒３６４０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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