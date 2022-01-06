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06/01/2022 12:03

《強積金》駿隆：年初至今人均蝕８０７元，北美股票基金表現最好

　　《經濟通通訊社６日專訊》駿隆發布２０２１年強積金總結，去年全球受新冠肺炎疫情持續
，通脹問題日益嚴重，強積金於不同資產類別出現回報差異的情況。截至２０２１年１２月３１
日，駿隆強積金綜合指數下跌１點（－０﹒３％），報２５６點。三大主要指數有不同程度的表
現，股票基金指數跌９點（－２﹒４％），報３５６點；混合資產基金指數升６點（＋２﹒５％
），報２５９點；固定收益基金指數跌１點（－１﹒１％），報１２８點。１２月整體強積金市
場出現正回報，但中港股票基金資產回報持續向下。月內強積金每人平均盈餘２０８２元，而年
初至今人均則蝕８０７元。
　　股票基金表現最好的是北美股票基金，２０２１年全年回報２５﹒５％；表現最差的是香港
股票基金，２０２１年全年負回報１４﹒４％。
　　混合資產基金表現最好的是預設投資策略，全年回報１０﹒３％；固定收益基金表現最好的
是人民幣貨幣市場基金，全年回報２﹒７％。
　　表現最佳的計劃為宏利環球精選（強積金）計劃，截至２０２１年１２月３１日為正回報
２﹒４％，最差的景順計劃為負回報４﹒８％，兩者的回報相差達７﹒２％。（ｃｗ）

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