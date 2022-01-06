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即市新聞

06/01/2022 11:08

【新冠肺炎】飲食界料禁令最少延續一個月，張宇人冀政府發援助金

　　《經濟通通訊社６日專訊》飲食界立法會議員張宇人表示，業界原期望農曆新年前後可以做
過百億元生意，但現時收緊限聚令估計將損失約４０億元生意額，他希望政府的防疫措施「張弛
果斷」，當疫情受控時，就應放寬措施。他又希望政府向業界提供援助，參照早前的防疫抗疫基
金，按收緊防疫措施的時限釐定援助金額，同時呼籲業主減租，體諒業界。

＊飲食界：措施嚴厲程度令人意外＊

　　中小企食店聯盟召集人林瑞華在《商業電台》節目上表示，政府措施嚴厲程度出乎意料，今
次禁晚市堂食更在過年前，影響不少公司的團年飯，較以往禁堂食更致命。他又估計禁令可能最
少延續一個月，橫跨農曆新年，不少業界已作最壞打算。
　　林瑞華提議，假如７日內無不明源頭個案，政府檢討時應放寬措施，例如晚市可到晚上１０
時。假如禁令持續，亦希望政府可以推出抗疫基金支援業界。

＊美容界促政府提供現金支援＊

　　另外，香港美容業總會創會主席葉世雄表示，政府事前並無諮詢業界，對措施感到錯愕及憤
怒。他指，美容業界在農曆新年前客人預約最多，對１４日後能否重開不感樂觀，預計損失最少
３０億元生意額。他認為政府應該向業界提供現金支援，包括實報實銷的員工薪金開支，協助渡
過「年關」。（ｃｌ）

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