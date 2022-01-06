【夜期時段】即月期指最新報２３０１５點，升２３點，低水５８點

《經濟通通訊社６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３０１５點，升２３點，低水５８

點，最新報２３０１５點，升２３點，低水５８點，合約成交３１４張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８０５１點，升１９點，低水１８點，最新報８０４３點，

升１１點，低水２６點，合約成交３６０張。

