《再戰明天》歐元區公布ＣＰＩ，美國公布失業率

《經濟通通訊社６日專訊》歐元區公布ＣＰＩ，及美國公布失業率，料為明日市場焦點。

各國重要經濟活動方面，本港時間７日晚１１：００ｐｍ，三藩市聯邦儲備銀行總裁戴利在

美國經濟學會視頻年會上參加「美國２０２２年貨幣政策」小組討論。



＊德國公布貿易收支等多項數據＊



在數據方面，７日３：００ｐｍ，德國公布１１月出口，月率料由４﹒２％逆轉至下滑

０﹒２％；１１月進口月率料由５﹒２％逆轉至下滑１﹒３％；１１月工業生產年率跌幅料由

０﹒６％擴大至０﹒８％，月率料由２﹒８％降至１％；１１月貿易收支料由１２７億歐元升至

１２８億歐元。６：００ｐｍ，歐元區公布１１月零售銷售，月率料由０﹒２％逆轉至下滑

０﹒５％，年率料由１﹒４％升上５﹒６％；１２月消費者物價指數月率料由０﹒４％降至

０﹒３％，年率料由４﹒９％降至４﹒８％；１２月消費者信心指數；１２月核心消費者物價指

數年率料由２﹒６％降至２﹒５％。９：３０ｐｍ，美國公布１２月失業率，料由４﹒２％降至

４﹒１％。

在本港，明日公布業績的公司有：蘇創燃氣（０１４３０）、Ｓ＆Ｔ（０３９２８）。

