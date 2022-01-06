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06/01/2022 10:24

【新冠肺炎】入境處港島智能身份證換領中心暫停服務一天

　　《經濟通通訊社６日專訊》因應一名新冠病毒初確患者曾到訪入境處港島智能身份證換領中
心，入境處位於灣仔的港島智能身份證換領中心暫停服務一天，而在上月３０日下午５時至下午
６時期間曾身處該中心的人士須接受強檢。
　　該中心將於周五（７日）恢復服務，已預約的市民可選擇在稍後日子前往該換證中心，或其
餘八間身份證換領中心辦理換證手續，而毋須重新預約。（ｓｌ）

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