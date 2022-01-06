【新冠肺炎】入境處港島智能身份證換領中心暫停服務一天

《經濟通通訊社６日專訊》因應一名新冠病毒初確患者曾到訪入境處港島智能身份證換領中
心，入境處位於灣仔的港島智能身份證換領中心暫停服務一天，而在上月３０日下午５時至下午
６時期間曾身處該中心的人士須接受強檢。
該中心將於周五（７日）恢復服務，已預約的市民可選擇在稍後日子前往該換證中心，或其
餘八間身份證換領中心辦理換證手續，而毋須重新預約。（ｓｌ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|大行報告06/01/2022
【大行炒D乜】瑞信點評新經濟股 最熊平安好醫生
|開市Good Morning06/01/2022
林家亨：港股已消化提早加息影響 料港股今日表現勝美股
|財經熱話06/01/2022
【虛幣世界】聯儲放鷹拖累加密貨幣市場，比特幣企四萬三
|香港要聞05/01/2022
【新冠肺炎】政府宣布周五起晚市禁堂食 英美8國航班熔斷14日
|中國故事05/01/2022
《神州經脈》監管連發反壟斷罰單 中移A守招股價 滬指失三千六
|財經熱話05/01/2022
加息預期升溫 銀行股有景 匯控見7個月高
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰