【新冠肺炎】入境處港島智能身份證換領中心暫停服務一天

《經濟通通訊社６日專訊》因應一名新冠病毒初確患者曾到訪入境處港島智能身份證換領中

心，入境處位於灣仔的港島智能身份證換領中心暫停服務一天，而在上月３０日下午５時至下午

６時期間曾身處該中心的人士須接受強檢。

該中心將於周五（７日）恢復服務，已預約的市民可選擇在稍後日子前往該換證中心，或其

餘八間身份證換領中心辦理換證手續，而毋須重新預約。（ｓｌ）

