【ＥＳＧ】恒隆近月獲得多項環境、社會及管治獎項

《經濟通通訊社６日專訊》恒隆集團（０００１０）及恒隆地產（００１０１）公布，於近

月榮獲多項環境、社會及管治獎項。當中包括香港上市公司商會及香港浸會大學公司管治與金融

政策研究中心頒發的「公司管治卓越獎－主板公司：恒生指數成份股公司」、香港會計師公會頒

發的「最佳企業管治及ＥＳＧ大獎－評判嘉許－非恒指成份股（中市值）組別」、香港經濟日報

頒發的「２０２０至２０２１年度傑出ＥＳＧ企業」、社會責任大會主辦的「奧納獎－２０２１

年度責任優秀企業」、第十一屆中國公益節「２０２１年度責任品牌獎」。

恒隆於２０２１年進一步制定了２５個將於２０２５年底或之前實現的指標，亦致力締造優

享生活及提倡社區的多元共融文化。除獲得上述各項獎項以外，恒隆亦獲頒全球房地產可持續基

準（ＧＲＥＳＢ）四星表現評級及資料披露「Ａ」評級，並於２０２１年被納入為「富時社會責

任指數系列」的成份股。

公司亦自２０１７年起獲納入為道瓊斯可持續發展亞太指數的成份股，以及自２０１０年起

獲選為恒生可持續發展企業指數及恒生（內地及香港）可持續發展企業指數獲「ＡＡ－」或以上

評級之成份股。此外，恒隆自２０１５年起獲得ＭＳＣＩ環境、社會與公司治理評級授予ＢＢＢ

評級，並自２０２０年７月起獲Ｓｕｓｔａｉｎａｌｙｔｉｃｓ授予低ＥＳＧ風險評級。

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