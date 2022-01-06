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06/01/2022 16:54

【新冠疫苗】政府提醒市民可在八間私營醫護機構接種復必泰疫苗

　　《經濟通通訊社６日專訊》香港政府表示，已於本月１日起進一步擴展２０１９冠狀病毒病
疫苗接種計劃，所有已接種兩劑新冠疫苗滿六個月的合資格人士均可接種第三劑疫苗。就年滿
１８歲曾接種兩劑復必泰或克爾來福（科興）疫苗的人士，專家強烈建議他們接種復必泰疫苗為
第三劑疫苗。
　　政府呼籲市民善用八間私營醫護機構提供的復必泰疫苗接種服務。政府早前推出先導計劃，
透過這些機構擴闊復必泰疫苗的接種網絡和提供額外接種渠道。八間私營醫護機構於２６個服務
地點免費提供復必泰疫苗，服務地點遍布全港，亦提供預約安排，減少巿民等候的時間。市民可
直接聯絡這些機構和診所預約接種，無需經由官方網站預約。
　　政府設立的社區疫苗接種中心、公立醫院接種站及流動接種站會繼續為市民接種復必泰疫苗
。由於社區疫苗接種中心即場接種疫苗的名額有限，政府呼籲市民盡量利用網上預約系統預先預
約接種，以確保能按他們所計劃去接種疫苗。
　　政府提及，另一方面，公立醫院接種站及流動接種站均需要即場輪候，有需要人士特別是長
者，可以考慮利用上述私營醫護機構提供的復必泰疫苗接種服務，以減省輪候時間。政府正密切
留意疫苗的接種情況和服務需求，會適時增加社區疫苗接種中心及公立醫院接種站的接種能力。
政府亦會繼續與上述私營醫護機構協調，按接種需求適時提升服務量及接種地點。（ｂｎ）
　

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