港交所擬４月復活節假期前實施衍生產品假期交易

《經濟通通訊社６日專訊》港交所（００３８８）今天公布有關香港公眾假期的非港元計價

期貨及期權交易及結算服務的最終營運安排。該所的諮詢文件共接獲５５份來自市場參與者的回

應，市場支持在香港推行衍生產品假期交易及相關營運安排建議。港交所決定落實諮詢文件內的

各項建議，在市場準備就緒及獲監管機構批准後，並擬定於今年４月復活節假期前正式實施衍生

產品假期交易。



＊場內ＭＳＣＩ期貨及期權合約將成首批納入產品＊



衍生產品假期交易讓國際投資者可以在香港公眾假期時，繼續在港交所買賣證券在其他標的

市場的期貨及期權產品，以便他們進行風險管理。港交所計劃分批將其旗下的非港元計價期貨及

期權納入假期交易，而所有港交所ＭＳＣＩ期貨及期權合約將是首批納入的產品。



＊有助香港發展成區內首屈一指衍生產品交易中心＊



港交所首席營運總監戴志堅表示，引進衍生產品假期交易是建設香港作為區內首屈一指的風

險管理及衍生產品交易中心的重要一步，亦是港交所致力提升市場微結構及衍生產品生態圈的重

要承諾，相信此舉將會備受世界各地的投資者和客戶歡迎，十分期待在今年稍後實施這重要的市

場提升措施，並此感謝對今次諮詢文件作出回應的各持份者。

港交所在諮詢總結中對衍生產品假期交易的安排作出微調，以回應市場人士對香港及美國共

同假期時有關流動性管理安排的意見。（ｂｎ）



