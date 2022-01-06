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06/01/2022 18:16

【新冠肺炎】據報高盛、瑞銀香港辦公室分批在家工作

　　《經濟通通訊社６日專訊》變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ流入本港社區或引發第五波疫情。據外
電報道，高盛和瑞銀等金融機構收緊香港辦公室工作規則。
　　高盛今日向員工發備忘錄，宣布將在接下來的兩週內將員工分組，其中一半人在家工作，有
效日期至１月２１日。瑞銀亦要求，香港的所有業務部門分成兩組，每週輪流進辦公室工作。同
時，美國銀行「鼓勵」員工在家工作直到１月２４日。（ａｃ）

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