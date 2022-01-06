【新冠肺炎】林鄭：１０名官員出席百人宴會，徐英偉為緊密接觸者

《經濟通通訊社６日專訊》行政長官林鄭月娥表示，全國人大代表、前海管理局香港事務首

席聯絡官洪為民百人生日聚會上有初步確診者，政府經內部調查後，１０位政府官員出席過該宴

會，現確定民政事務局局長徐英偉是緊密接觸者。除了民政局局長徐英偉有份出席，民政事務局

副局長陳積志、財經事務局長許正宇、財經事務及庫務局副局長陳浩濂、創新及科技局副局長鍾

偉强、創新及科技局政治助理張曼莉、政制及內地事務局副局長胡健民、香港警務處署長蕭澤頤

、廉政公署專員白韞六及入境事務處處長區嘉宏亦是座上客。

林鄭指，經內部調查後，事件為１月３日晚有一名人士安排了一場宴會，並宴請不少賓客包

括政府官員，其中一位出席者翌日屬於隔離檢疫，因為是確診者的家人，其後在檢疫中心初步確

診，現時相信該名患者應該是確診者，不過現時未有確診個案編號。



＊要求證明９時半前已離開＊



衞生防護中心指出，該名初步確診者當晚９時半才出現，故此以晚上９時半作為分界。林鄭

指，將要求涉事官員證明９時半前已離開，從以下途徑包括「安心出行」紀錄、政府司機紀錄或

八達通出行紀錄。

林鄭指，對徐英偉等多名官員疫下赴宴會感失望，已要求特首辦主任已聯絡所有政治任命官

員，了解他們有否出席該聚會，亦要求公務員事務局聯絡高級公務員，了解有哪些公務員出席宴

會，今晚會派員全面清潔消毒政府總部，特首辦目前正進行消毒，提醒官員和公務員嚴守紀律、

避免聚會。（ｈｙ）

