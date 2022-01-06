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即市新聞

06/01/2022 16:27

《小傳日記》限電打到嚟！電力股好弊，工業股低迷

　　《小傳日記》新年之後魚缸開局都係牛皮，好多板塊都表現麻麻，跌起上嚟都係成個板塊一
齊落，而原來好多都係因為阿爺又開始限電！
　　《路透社》之前就有報道講到印尼因為家用電煤炭供應非常緊張，所以當地政府就宣布將會
喺今個月內暫停煤炭出口。而印尼就係神州最大嘅煤炭進口國，舊年１月至１１月有超過六成進
口煤炭都係都來自印尼。據報噚日印尼煤礦企業已經同當地貿易部長，就煤炭禁出口令開會。
　　因為印尼禁出口煤，阿爺都即時有對策，就係重新限電。據內媒報道，已經有廿幾個省上調
高峰時段的電價上限，而喺高峰時段最大升幅更加去到七成！據報加電價嘅省份有唔少都係工業
重鎮，好似江蘇、山東、陝西等等。
　　因為煤炭供應面臨緊張，所以之前熱炒嘅電力股即刻急凍，瀑布式下跌，至今連跌三日；潤
電（００８３６）報２１﹒６銀，累計跌兩成一；中國電力（０２３８０）報４﹒５６銀，累計
跌一成六；龍源電力（００９１６）報１６﹒４銀，累計跌一成半；華能國電（００９０２）報
４﹒７２銀，累計跌一成半。
　　另外，因為電價提高，所以工業股嚟緊嘅成本都會上升，結果都係連跌三日；力勁
（００５５８）報１３﹒０８銀，累計跌一成八；福玻（０６８６５）報３４﹒７５銀，累計跌
一成四；洛玻（０１１０８）報１６﹒７銀，累計跌一成半。
　　睇嚟今次限電都有排搞，不過都可想而知點解阿爺咁急要發展新能源電力，因為進口煤一斷
，結果就牽連甚廣。如果限電仲要持續，好多股份短期都仲要受壓，起碼冬天未完都係要捱，請
請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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