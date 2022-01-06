《小傳日記》限電打到嚟！電力股好弊，工業股低迷

《小傳日記》新年之後魚缸開局都係牛皮，好多板塊都表現麻麻，跌起上嚟都係成個板塊一

齊落，而原來好多都係因為阿爺又開始限電！

《路透社》之前就有報道講到印尼因為家用電煤炭供應非常緊張，所以當地政府就宣布將會

喺今個月內暫停煤炭出口。而印尼就係神州最大嘅煤炭進口國，舊年１月至１１月有超過六成進

口煤炭都係都來自印尼。據報噚日印尼煤礦企業已經同當地貿易部長，就煤炭禁出口令開會。

因為印尼禁出口煤，阿爺都即時有對策，就係重新限電。據內媒報道，已經有廿幾個省上調

高峰時段的電價上限，而喺高峰時段最大升幅更加去到七成！據報加電價嘅省份有唔少都係工業

重鎮，好似江蘇、山東、陝西等等。

因為煤炭供應面臨緊張，所以之前熱炒嘅電力股即刻急凍，瀑布式下跌，至今連跌三日；潤

電（００８３６）報２１﹒６銀，累計跌兩成一；中國電力（０２３８０）報４﹒５６銀，累計

跌一成六；龍源電力（００９１６）報１６﹒４銀，累計跌一成半；華能國電（００９０２）報

４﹒７２銀，累計跌一成半。

另外，因為電價提高，所以工業股嚟緊嘅成本都會上升，結果都係連跌三日；力勁

（００５５８）報１３﹒０８銀，累計跌一成八；福玻（０６８６５）報３４﹒７５銀，累計跌

一成四；洛玻（０１１０８）報１６﹒７銀，累計跌一成半。

睇嚟今次限電都有排搞，不過都可想而知點解阿爺咁急要發展新能源電力，因為進口煤一斷

，結果就牽連甚廣。如果限電仲要持續，好多股份短期都仲要受壓，起碼冬天未完都係要捱，請

請！



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