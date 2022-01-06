《真知灼見－溫灼培》有哪因素推升美債息？

《真知灼見》聖誕期間美國１０年債券孳息率仍處１﹒５％以下。但假期過後債息便急速攀

升，今天高見１﹒７４４０％，超越了去年１０月２１日高位１﹒７０５０％，並成為９個月以

來最高水平。由於美債息升會不利於環球股市、日圓及黃金這些對債息率變化尤其敏感的市場。

所以確有需要多理解近日美債息升的背後原因。



＊加息非導致美債息升的主因＊



對於美債息的上升，不少分析歸咎於聯儲局的鷹派言論，擔心聯儲局會提早於３月加息。但

有趣是，從美元利率期貨價格變化顯示，現市場估計聯儲局於３月加息機會率只有約七成，要到

６月加息機會才超越九成。往後有兩個美國數字值得我們關注，分別是周五（７日）公布的１２

月就業報告及下周三（１２日）公布的１２月通脹數字（ＣＰＩ）。如美國通脹高企就業緊張，

這無疑會增強聯儲局３月加息可能性。但與此同時受現今嚴峻疫情影響，也不能排除聯儲局會等

待到６月才加息。



＊美國１０年債息偏高＊



回憶在２０２０年１１月及１２月期間，即疫情未爆發前。當時聯邦儲備基金息率還處

１﹒７５％，而美國１０年債息當時約於１﹒７％－２﹒０％間上落。所以今明兩年，就如聯儲

局所暗示共加息六次，息率也只為１﹒５％，但現在１０年債息已重上１﹒７４４０％，這看似

確有點不合理。



＊債息升可能與市場短暫操作有關＊



筆者認為，現時美債息被推高的可能性有兩。首先，不排除是因為去年聖誕前夕（１２月

１６日）美國國會批准了美國政府提升債務上限由２８﹒９到３１﹒４萬億美元後，由於美國政

府已有一段日子沒有發債，嚴重缺錢。所以在假後隨即大舉發債，從而導致市場上債券供應增，

債價跌，推升了債息。



另外，據了解，踏入今年有不少美國企業爭相發債，吸引了不少資金從美國國債市場轉流向

企業債市場，從而推高了國債息率。據《彭博》報道，２０２１年１月份，美企總發債金額為

４９０億美元。但今年１月首數天，金額已達５４０億美元。明顯，美企是想趁聯儲局加息前盡

量發債，故做成了這現像。



似乎上述提出的因素更貼切解釋了近日美債息升的原因。倘若上述原因屬實，即現時美債息

升，除了某程度上是與聯儲局加息因素有關以外，更重要原因是一些市場的短暫操作推高了國債

息率。換言之，待有關因素淡化後料美債息有望可逐步回落。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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