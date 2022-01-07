《缸邊麗評－熊麗萍》商湯（２０）股價大上大落，６元有支持可吼

《缸邊麗評》商湯（０００２０）公開招股遇著市場淡風，加上美國財政部將集團列入制裁

名單，嚇走不少有意認購商湯新股的投資者，而上市後股價表現同樣嚇人，上市最高的升至

９﹒７元，但其後又回試６元的水平。究竟，大家應如何看待今次商湯上市及未來股價表現。



商湯是一家專注於計算機視覺軟件的人工智能（ＡＩ）公司，是亞洲區內最大的人工智能軟

件公司，按２０２０年收入計算，集團在區內的第一位排名，遠遠拋離業內第二名生產商，即使

第二、三、四位生產商合計的收入，仍遠低於商湯的收入水平，在業務上應有其一定優勢，但這

個優勢也要資金投入作配合，集團成立至今仍錄得虧損，去年上半年虧損３７億元人民幣，在業

務發展仍在投資階段；因此，成功上市融資對集團是重要事項，既可為公司籌得新資金在研發及

業務上推進，雖然美國財政部提出制裁商湯之後，商湯上市亦一度「停賽」，但其後亦以同樣認

購價範圍及集資金額捲土重來，由於集團被列入名單，美資機不可參與商湯的上市及買賣其股份

。而保薦人及集團則最終引入另一內地基金投入１﹒５億美元，而其他基石投資者亦包括徐匯資

本、國盛海外香港、上海人工智產業股權投資基金等，這些基金（或稱為國家隊）料不是為短期

套利的投資者，而是作為長線投資，以支撐內地在智能行業發展。



由於商湯招股公開發售只佔１０％，而內地資金認購也只作長線投資，即使本港國際配售的

投資者估計也是對商湯長遠發展的潛力，令上市貨源供應十分有限，上市後股價連續上升數日，

最高至９﹒７元，較招股價升１﹒５倍，升幅及上升速度均優於筆者預期，但其後亦出現大幅調

整。不論持貨或等候入市的投資者，也應清楚了解股價將繼續有較大波幅，若對股價波動有較大

心理壓力的投資者，並非太適合參與，否則，容易因為大幅下調而低位止蝕。由於今次美資機構

不能參與，也不會有相關研究報告，供求因素繼續令股價大上大落，但持貨者可繼續持貨待再破

位，而早前６元應已測試了支持力，可趁調整吸納。

《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

