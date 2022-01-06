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06/01/2022 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價升５１點子兩連揚，報６﹒３７２８

　　《經濟通通訊社６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７２８，較
上個交易日升５１點子，實現兩連揚，至一周最高，上個交易日報６﹒３７７９。
　　美元周三（５日）早盤走軟，但在美國聯儲局公布上月貨幣政策會議紀要，展示鷹派立場後
回升。美元在新年頭兩個交易日升值近０﹒７％。分析指，會議紀錄內容是預料中之事。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３７２８　　　－５１﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒２０８７　　＋１２５﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒４８８２　　　　－３﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８１７４　　　　－９﹒７０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒６３８２　　　＋９８﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６０２１　　－１５５﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３２９８　　－１５９﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒６９３９　　－１０６﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒９４５６　　－１３０﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　４﹒９９５９　　－２５０﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５８１　　　＋１５﹒８０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１２﹒０２８５　＋２１３７﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４９３５　　－１８４﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８８﹒０７００　　　＋３９﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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