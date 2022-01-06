【聚焦人幣】人幣中間價升５１點子兩連揚，報６﹒３７２８

《經濟通通訊社６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７２８，較
上個交易日升５１點子，實現兩連揚，至一周最高，上個交易日報６﹒３７７９。
美元周三（５日）早盤走軟，但在美國聯儲局公布上月貨幣政策會議紀要，展示鷹派立場後
回升。美元在新年頭兩個交易日升值近０﹒７％。分析指，會議紀錄內容是預料中之事。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒３７２８ －５１﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒２０８７ ＋１２５﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒４８８２ －３﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８１７４ －９﹒７０
１英鎊╱人民幣 ８﹒６３８２ ＋９８﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６０２１ －１５５﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３２９８ －１５９﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒６９３９ －１０６﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒９４５６ －１３０﹒００
１加元╱人民幣 ４﹒９９５９ －２５０﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５８１ ＋１５﹒８０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １２﹒０２８５ ＋２１３７﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４９３５ －１８４﹒００
１人民幣╱韓元 １８８﹒０７００ ＋３９﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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