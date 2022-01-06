【聚焦人幣】人幣中間價升５１點子兩連揚，報６﹒３７２８

《經濟通通訊社６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７２８，較

上個交易日升５１點子，實現兩連揚，至一周最高，上個交易日報６﹒３７７９。

美元周三（５日）早盤走軟，但在美國聯儲局公布上月貨幣政策會議紀要，展示鷹派立場後

回升。美元在新年頭兩個交易日升值近０﹒７％。分析指，會議紀錄內容是預料中之事。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒３７２８ －５１﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒２０８７ ＋１２５﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒４８８２ －３﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８１７４ －９﹒７０

１英鎊╱人民幣 ８﹒６３８２ ＋９８﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６０２１ －１５５﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３２９８ －１５９﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒６９３９ －１０６﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒９４５６ －１３０﹒００

１加元╱人民幣 ４﹒９９５９ －２５０﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５８１ ＋１５﹒８０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １２﹒０２８５ ＋２１３７﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４９３５ －１８４﹒００

１人民幣╱韓元 １８８﹒０７００ ＋３９﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

