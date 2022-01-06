《鍾之日記》騰訊阿里反彈，二萬三關重返

《鍾之日記》１月６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



聯儲局公布議息會議記錄，儲局立場偏鷹，但財新中國１２月服務業回升，支持港股曾挫近

兩百點後反彈逾百點。

港股低開６４點，報２２８４３，一度倒升１１５點，高見２３０２２，但Ａ股受壓，內地

創業板指數曾插２﹒２％，累港股掉頭下挫１９７點，低見２２７０９點，但Ａ股收復部分失地

，港股午後喘穩，尾市更止跌回升逾百點，恒指最多倒升１７５點，見２３０８２點全日高，重

返二萬三關。最終收市報２３０７２，升１６５點或升０﹒７２％，主板成交１３４５﹒０９億

元。國企指數八千關失而復得，收報８０６８，升０﹒６６％。恒生科技指數報５３９６，升

１﹒３７％。

港產人工智能（ＡＩ）研發商商湯科技（０００２０）上市後連升４日，累計升幅超過一倍

。不過，自昨日（５日）起升幅出現回吐，今日商湯科技股價再度下挫，盤中跌逾一成，不過臨

近收市，該股再度擺脫跌市抽升，收市倒升１４﹒１％，報７﹒９５元。

Ａ股近年最差開局持續，滬深股市連續第三日震盪，惟基建相關概念拉漲，滬指半日跌幅收

窄至約０﹒２％，並維持至全日收市，滬指全日收跌０﹒２５％，報３５８６﹒０８點，深成指

跌０﹒６６％，創業板指一度再瀉２％跌穿三千一，刷新四個月新低，全日則跌０﹒９５％，創

業板損失慘重，三日累跌５﹒９％。兩市成交１１３６７億元人民幣，從上日的三個月高位回落

１２﹒９％。外資今日淨流走６６億元人民幣，結束連續七日淨流入，且流出規模創近２個月新

高。



＊回購額創新高，騰訊死貓彈近２％＊



騰訊（００７００）近期股價一浪低於一浪，繼９月３０日之後，公司再度出手回購４７萬

股份，每股代價介乎４３７﹒６至４２９﹒４元，涉資約２﹒０３億元，單日斥資創新高。

２０２２微信公開課ＰＲＯ今日正式開講。微信公開課講師曾鳴介紹的最新數據顯示，目前

小程序的日活躍用戶數（ＤＡＵ）已經超過４﹒５億，日均使用小程序次數同比增長３２％，小

程序服務在加速普及。此外，騰訊旗下微信開始為用戶提供數字人民幣服務。數字人民幣Ａｐｐ

升級更新後，微眾銀行（微信支付）數字人民幣錢包隨之上線。

騰訊今早一度插至５個月新低，尾盤獲資金撈底，收市回升１﹒５％，報４３７元。其他科

技股亦見反彈，阿里（０９９８８）、京東（０９６１８）承接美股升勢，前者高漲５﹒７％，

後者揚４﹒１％，美團（０３６９０）升３﹒６％，快手（０１０２４）彈０﹒５％。惟嗶哩嗶

哩（０９６２６）仍挫４﹒１％。

印度追繳小米（０１８１０）８８００萬美元稅款，小米回應此次印度有關部門要求補繳的

是２０１７年４月１日至２０２０年６月３０日與特許權使用費相關的進口環節稅金，與近期業

務無關，且該官方聲明並非最終結果。小米會繼續和印度有關部門進行溝通。小米開跌後回穩，

收升１﹒１％。



＊傳拆新能源業務上市，潤電反插逾７％＊



實行煤炭出口禁令的印尼，昨日推遲與當地煤礦公司會議，停泊在該國海岸外的逾百艘運煤

船處於進退維谷的狀態，等待政府是否會解除煤炭出口禁令。在缺煤炭的陰霾下，電力股整體捱

沽，連跌第三日。傳計劃分拆新能源業務上市的華潤電力（００８３６），大跌７﹒７％；華能

（００９０２）降２﹒３％；大唐發電（００９９１）下滑０﹒６％；中國電力（０２３８０）

挫４％；連帶主要從事風電場的龍源電力（００９１６）也跌２﹒７％；中廣核新能源

（０１８１１）插３﹒１％；大唐新能源（０１７９８）跌３﹒５％；中廣核（０１８１６）下

滑０﹒４％。

印尼政府曾表示，會在周三對出口禁令進行評估，原計劃當天上午與礦業公司會面之後做出

決定。不過，印尼煤礦商協會（ＩＣＭＡ）的官員稱，原訂與貿易部長Ｍｕｈａｍｍａｄ

Ｌｕｔｆｉ的會議沒有舉行。他們未有解釋會議被推遲的原因，並補充沒有商定新時間。

《路透》旗下ＩＦＲ引述消息人士稱，潤電考慮慮分拆可再生能源業務在港上市，集資１０

億至２０億美元。目前公司已開始與財務顧問就今年分拆上市作出商討。根據華潤電力官網資料

，公司目前的可再生能源業務涉及１１９座風電場、２５座光伏電站、２座水電站。



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