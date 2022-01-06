《投資心得－潘鐵珊》中國財險聚焦六大戰略領域，保持市場優勢

《投資心得》中國財險（０２３２８）由中國人民保險集團獨家發起設立，是國內最大的財

產保險公司，主要業務包括一系列在機動車輛、企業財產、家庭財產、貨物運輸、意外傷害方面

的保險及相關再保險業務。繼在首季於淨利潤方面取得明顯增長後，從截至去年９月３０日止的

首三季業績來看，集團的總保險保費收入錄得３４６６﹒６億元（人民幣．下同），比２０２０

年同期微升０﹒５％；而歸屬於母公司股東應佔利潤亦同比升１５﹒３％至１９９﹒９億元，增

長情況理想。



＊不斷研發新產品，推動意外健康險業務快速發展＊



集團聚焦服務鄉村振興、智慧交通、健康養老、綠色環保、科技創新和社會治理六大戰略領

域。除傳統的農險外，水產養殖險、集團型養殖險、商業非車險等業務領域也得到進一步拓展。

集團透過不斷研發新產品，將能有效保持市場優勢及持續提升盈利能力。

此外，在商業意外健康險方面，集團亦積極因應目前保險需求，發展效益型個人分散性業務

，推進駕乘類意外險和個人健康險業務，推動整體意外健康險業務高質量快速發展。



＊盈利能力佳有穩定現金流，估值較低可現價買入＊



而集團在自身承保業務的穩步增長，將能有效推動其投資業務，並提供穩定的現金流作支持

，而截至去年底，期末投資資產同比增１０﹒５％至３７９９﹒８億元。總括來說，集團在盈利

能力方面的表現優於市場；去年集團積極推進成本領先戰略，承保利潤有３２億元，綜合成本率

達９８﹒９％，比行業平均水平為佳。在估值方面相對亦較低，有一定的上升空間。可考慮於現

價買入，上望７港元，跌穿６港元止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持

有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）



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