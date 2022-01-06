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即市新聞

06/01/2022 09:51

【內房困局】陽光城執行董事長朱榮斌辭職，損手減持３９２萬股份

　　《經濟通通訊社６日專訊》陽光城（深：０００６７１）公告，公司執行董事長兼總裁朱榮
斌因個人原因辭職，並再減持公司３９２萬股份。
　　陽光城的公告稱，董事局、監事會於１月５日收到上海嘉聞投資管理有限公司提名的執行董
事長兼總裁朱榮斌的書面辭職報告，辭職後不在公司擔任其他任何職務。陽光城感謝朱榮斌過去
４年多為公司所付出的努力，徐國宏目前已接任朱榮斌的職位。
　　朱榮斌２０１７年加入陽光城，此前曾供職於中海地產、富力地產和碧桂園等房企，是房地
產業界知名的職業經理人，曾被投資者認為是陽光城的「定海神針」。但據內媒報道，從去年
１０月起朱榮斌已有出走跡象，在１０月的人員結構調整中，由他負責的部分日常事務被分割給
新提拔的執行總裁徐國宏。
　　同時他亦開始虧本減持陽光城股份，上年１２月２２日他通過大宗交易減持其持有的陽光城
無限售條件流通股４５４﹒６１萬股，減持價格為每股３﹒３元（人民幣．下同）。在昨日陽光
城在公布朱榮斌辭職的同時，同時發布另一則公告，指朱榮斌因個人資金需求，於２０２２年１
月５日通過深交所大宗交易系統減持其持有的公司無限售條件流通股３９１﹒８１萬股，佔公司
總股本０﹒０９％，減持均價３﹒０７元╱股。有報道指朱榮斌辭兩度減持股價相比其買入時的
７元跌去一半，個人承受不少虧損。（ｄｗ）

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