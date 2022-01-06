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06/01/2022 09:03

【新冠肺炎】全國昨本土確診增１３２宗，河南激增６４宗最多

　　《經濟通通訊社６日專訊》國家衛健委公布，１月６日，全國確診者新增確診１８９宗新型
冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例５７宗，含６宗由無症狀感染者轉為確診病例（浙江３宗
，四川２宗，河南１宗）；本土病例１３２宗（河南６４宗，其中許昌市５０宗、鄭州市５宗、
洛陽市４宗、周口市３宗、商丘市１宗、固始縣１宗；陝西６３宗均在西安市；浙江５宗均在寧
波市），含３０宗由無症狀感染者轉為確診病例均在河南。無新增死亡病例；新增疑似病例２均
為上海境外輸入病例；新增治癒出院１９８宗。此外，新增無症狀感染４５宗，１０宗為本地個
案；尚在醫學觀察的無症狀感染者６２９宗（境外輸入５８３宗）。

＊鄭州逾１０００萬人核酸篩查＊

　　新冠疫情在陜西、河南、浙江等地擴大，繼陜西西安之後，河南禹州市將當地１０處地方劃
為封鎖控制區，其餘區域為管控區。目前，禹州城內大部分區域的店鋪停業，近１２０萬人需要
居家隔離，外出需要提供相關證明。
　　省會城市鄭州１０００多萬人須接受核酸篩查。通告稱，不參加本次全員核酸檢測的居民，
健康碼一律標記為黃碼，並須承擔相應法律責任。
　　另外，江南地方也採取警戒措施。浙江正在追查來自鄭州、周口、洛陽及許昌等區域的貨車
司機，要求其提供核酸檢測證明。

＊澳門周日起禁止非內地客機入境＊

　　澳門應變協調中心表示，昨日公布的１宗輸入個案，經病毒基因序列測試證實為
Ｏｍｉｃｒｏｎ變異株，澳門至今累計３宗Ｏｍｉｃｒｏｎ輸入個案。澳門政府宣布，周日（９
日）起將禁止來自中國以外地區的載客民用機入境，為期兩周。（ｃａ）

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