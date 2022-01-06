《輪證高清－孫明哲》貼價低面值證敏感度高，可作短線或即市買賣

《輪證高清》我們在本欄經常建議投資者在挑選窩輪時宜留意貼價產品，主要原因就是其對

沖值較高、引伸波幅敏感度較低。對沖值高能較緊貼正股走勢，而低引伸波幅敏感度則較不受波

幅變化影響，減低正股之外最影響輪價的因素左右輪價走勢，即是貼價證理論上會是較跟行的產

品。

另外，當輪價於０﹒２５元以下，高對沖值產品的敏感度會較高，投資者可利用貼價證高對

沖值、高敏感度效應，捕捉正股短線變動。網站上認股證搜尋器中有敏感度一欄，數值意思是正

股變動１格，輪價理論變動的格數，數字越大代表輪價更貼近正股變化，例如敏感度１的產品在

正股變動１格時理論上也會變動１格，投資者了解這個理論變動時就更清楚估計輪價何時跳動，

對於短線或即市投資者來說就更容易計算輪價的變動。

究竟敏感度何謂高，何謂低呢？下表中藥明購１９９８４敏感度約０﹒２為什麼仍算高？每

隻相關資產的情況不同，當中包括正股差價、產品條款、波幅，所以沒有一個絕對數值上的高低

，一切都是相對性的。以藥明（０２２６９）為例，合適條款產品的敏感度都是在０﹒２至

０﹒３附近，所以藥明購１９９８４是當中敏感度較高的產品。

總括來說，部分投資者會利用貼價、低面值產品作短線買賣，特別是近日大市日升日跌，沒

有明顯方向，投資者策略明顯變得更短線，甚至變作即日鮮，這類高敏感度產品是其中一款可以

考慮的選擇，我們在不同相關資產挑選出以下合適條款中相對敏感度較高的產品。



＊阿里購１９８４９╱行使價１１５﹒２５元╱到期日２０２２年６月６日╱敏感度０﹒６

＊小米購１８８３０╱行使價１９﹒８２元╱到期日２０２２年４月２９日╱敏感度０﹒９

＊快手購１９７２２╱行使價６９﹒８５元╱到期日２０２２年３月２４日╱敏感度０﹒３

＊港交購１４１９１╱行使價５００元╱到期日２０２２年４月４日╱敏感度０﹒４

＊藥明購１９９８４╱行使價９６﹒９３元╱到期日２０２２年６月２３日╱敏感度０﹒２

＊思摩購１２６４９╱行使價３８元╱到期日２０２２年５月２４日╱敏感度０﹒６



《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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