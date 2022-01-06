【聚焦人幣】官媒：企業要應對好「四差變化」帶來的人幣貶值風險

《經濟通通訊社６日專訊》內地《金融時報》文章指出，２０２２年，人民幣匯率面臨「四

差變化」帶來的貶值壓力，企業特別是進口企業、借用外債企業要樹立風險中性理念，有效對沖

匯率風險，謹防匯率貶值帶來損失。金融機構要積極為企業提供匯率避險服務，降低中小微企業

匯率避險成本。

「四差變化」其一是本外幣利差縮小。目前全球金融市場定價和風險偏好並未完全反映美聯

儲加息預期，一旦美聯儲超預期大幅加息後，勢必將推升美債收益率，縮小境內外利差，跨境資

本可能從包括中國在內的新興市場流出，推動包括人民幣在內的新興市場貨幣貶值。

其二是經濟增長差變化。美國國會通過基建法案，債務上限也暫時取得進展，這些都將在

２０２２年推動美國經濟相對其它經濟體走強。受此影響，四季度美元指數連續上漲，並越過

９６關口，創２０２０年７月以來最高值，帶動其他發達經濟體貨幣和新興市場貨幣對美元貶值

。

三是對外貿易差縮小。整體來看，全球疫情在２０２２年可能逐步好轉，亞洲等全球主要的

製造業基地、南美和中東等主要的原材料產地生產將繼續恢復，中國出口訂單可能被分流，出口

增速回到常態。

四是風險預期差逆轉。美國三大股指２０２１年均報大漲，並數十次創下歷史新高。部分大

宗商品價格２０２１年漲幅驚人，布倫特原油價格漲幅達到５０％。一旦全球金融市場因美聯儲

加息或估值回調出現波動，投資者預期轉向，可能增大外部不確定性，部分風險還可能通過新興

經濟體資本流動等渠道外溢至中國，也可能增加人民幣匯率走勢的不確定性。（ｊｔ）

