【大國博弈】美貿易代表戴琪與立陶宛外長通話談應對「中國脅迫」

《經濟通通訊社６日專訊》立陶宛因允許台灣在該國設立以「台灣」為名的代表處，遭受來

自大陸的政治與經濟脅迫，立陶宛總統瑙塞達早前疑似向北京「認錯」，他指允許台灣設立代表

處的事件，對該國與大陸的關係產生非常強烈的影響，必須處理後果。不過，瑙塞達最新再為「

認錯輪」解畫，稱其對在立陶宛設立台灣代表處的積極立場維持不變，強調從未說過為了方便貿

易而在立陶宛開設台灣代表處是個錯誤。他支持設立「不具外交地位的代表處」來促進經濟關係

，並認為設立這樣的代表處不違背「一個中國政策」。

立陶宛作為一個東歐小國，在與中國的政治、經濟爭端中急需歐盟和美國支持。美國貿易代

表戴琪在周三（５日）與立陶宛外交部長Ｇａｂｒｉｅｌｉｕｓ Ｌａｎｄｓｂｅｒｇｉｓ的電

話會議上表示，將繼續支持立陶宛應對來自中國的經濟脅迫。戴琪和Ｌａｎｄｓｂｅｒｇｉｓ指

出，美國和歐盟「共同擁有一些我們需要在國際上捍衛的核心價值和原則」，並同意繼續應對來

自中國的經濟脅迫。

去年１１月，中國將與立陶宛外交關係降為代辦級，抗議立陶宛允許設立「駐立陶宛台灣代

表處」。雙方貿易緊張關係也升溫，相繼傳出立陶宛產品通關遇阻、跨國企業被施壓不得使用立

陶宛生產的部件等，但中方都否認。但相關傳聞已經影響到歐盟內部，有成員國抱怨，如果供應

鏈中有原產於立陶宛的貨物便不能出口到中國，是一個即便訴諸ＷＴＯ也無法即時化解的大問題

，必須研究其他方法來應對。有歐洲智庫研究員警告，若歐盟不能發揮集體經濟力量，北京或會

加大施壓力度。（ｗｌ）

