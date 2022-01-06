《廣匯論勢－鄭廣復》美元轉強，萬物皆跌！

《廣匯論勢》波蘭央行成為今年首間加息的中央銀行，在通脹率持續上升、失業率持續下跌

，去年首三季ＧＤＰ按季增速持續擴大的情況下，波蘭央行實行了連續第四輪的加息行動，指標

利率在短短不足四個月內，由０﹒１厘升至目前的２﹒２５厘。主要央行之中，１月份只有日本

央行及聯儲局將會召開貨幣政策會議，焦點非聯儲局莫屬！

美國勞工部本周五將會公布１２月份就業報告，預期非農業職位增加３６﹒５萬個，失業率

則跌０﹒１個百分點至４﹒１％，平均時薪增幅則由４﹒８％放緩至４﹒２％，若然數據結果大

致符合預期，可以肯定聯儲局將會以既定的步伐退市。３月份結束買債計劃是筆者的預期，就算

同時宣布即時開始縮表（縮減資產負債表規模），我亦不會感到意外，但暫時我仍認為當局將於

６月份才開始加息。若然估錯了，那退市時間多數有早無遲！



聯儲局料１月停買債３月加息＊



昨晚聯儲局公布的１２月份議息會議紀錄顯示，對於持續上升的通脹及表現強勁的勞動力市

場，ＦＯＭＣ委員認為已無必要維持目前的寬鬆政策措施步伐，甚至應該更快結束資產購買計劃

，令當局可以更好地製訂貨幣政策以應對所有似是而非的經濟狀況。最重要的一點是，委員認為

應該倍增縮減買債步伐。當局亦確實將每月縮減國債購買的額度由１００億美元提高到２００億

美元，而每月縮減按揭抵押證券（ＭＢＳ）的額度亦由５０億美元提高到１００億美元。



＊最快５月啟動「縮表」措施＊



市場較關心的應該是聯儲局將會何時「縮表」，聲明中指出，委員會認為未來每月縮減資產

購買步伐大致相同，並意味著購債計劃將於３月中之前結束，但同時指出，委員會仍時刻準備好

，在經濟前景得到保證的情況下調整資產購買步伐。另外，與會委員基本上認為，根據他們個人

對經濟前景、勞動力市場及通脹的看法，現時（去年１２月）聯儲局已經可以較早或以較大的幅

度加息，部分委員會更認為，在開始加息後，當局可以相對較快開始「縮表」。

從議息聲明可見，聯儲局委員已急不及待要收緊貨幣政策。故此，我亦修訂之前的看法。聯

儲局很可能在本月２５至２６日貨幣政策會議後宣布結束買債計劃，並在３月份會後宣布加息

０﹒２５厘，最快在５月份會議宣布「縮表」，然而在６月及９月再分別加息０﹒２５厘，１２

月則作為緩衝，待１１月８日美國國會中期選後再決定是否加息。



＊日圓維持跌至１２５才反彈＊



筆者一直指出，日圓並非避險貨幣，近期所見日圓匯價持續下跌，美元兌日圓已升至１１６

水平，若屬避險貨幣，在Ｏｍｉｃｒｏｎ肆瘧之際，日圓早就應該升破１１０，反而日圓近期持

續下跌，顯然是因為市場焦點在於聯儲局收水，美日息差將會持續擴大，這將令仍然受負利率及

寬鬆貨幣政策主導的日圓受壓。美元兌日圓既已升破１１５心理關口，短期傾向挑戰位於江恩正

方形２２５度角的１１７﹒５５，但預期將會突破該位，升至１２０﹒５５才有較大阻力，中期

仍然維持升至１２５才有反彈機會。



＊虛擬貨幣信心脆弱隨時散＊



投資者亦要留意，美元走強，萬物皆跌，但凡其價值只建基於投資者信心的，其支持力必然

脆弱，一旦信心崩潰，價格必將暴跌，虛擬貨幣完全符合了以上描述，我仍然相信，比特幣將會

跌至早前我指出的３萬美元水平。貴為上了神檀的虛擬貨幣始祖亦將跌得如此慘烈，其他「猫狗

」之輩難道會好過？執生啦各位！



＊耗油國聯合干預行動不止＊



聯儲局要急急退市擺明是針對高通脹，那油價還可以升破８５美元嗎？Ｉ ｄｏｎ’ｔ

ｔｈｉｎｋ ｓｏ！ 此外，既然美國已經與幾大亞洲原油耗油國採取聯合行動，阻止油價進一

步上升，難道當油價再次升上８０美元以上時會袖手旁觀？Ａｇａｉｎ， Ｉ ｄｏｎ’ｔ

ｔｈｉｎｋ ｓｏ！油價可謂大宗商品的「領頭羊」，油價下跌亦將帶動一眾商品價格下跌，否

則如何緩解高通脹？故我預期，紐約期油明年難以重上８５美元以上，反而很可能在數據反映供

應逐步超越需求而下跌，跌穿 ６０美元後才有機會回穩，而這段跌浪亦將令美元兌加元乘機上

破１﹒３０， 但若加拿大央行的加息步伐緊貼聯儲局，我相信美元兌加元亦難以站在１﹒３０

以上，預期將於陷入１﹒２５至１﹒３０之間橫行。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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