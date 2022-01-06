《陶冬天下－陶冬》新年市場第一槍來自聯儲

《陶冬天下》２０２２年伊始，全球風險資產市場就被聯儲開了一槍。聯儲的１２月會議紀

要顯示，決策者可能「更早、更快地」實施貨幣政策正常化。紀要甫出，美國國債遭遇拋售，對

貨幣政策最敏感的兩年期國債利率跳升至０﹒８４４％，這是疫情暴發以來的最高水平。十年期

國債也突破去年下半年的幾個利率高點，升至１﹒７１４％。恐慌指數ＶＩＸ當天上漲１７％，

美股下挫，ＮＡＳＤＡＱ首當其沖。美元升值，ＤＸＹ走強，金價下挫。紀要發布後，更多的人

認定聯儲會在今年三月啟動加息程序，利率期貨市場的價格表明只有２８﹒７％的交易員仍堅持

美國的政策利率在三月份還會維持不變。



其實，聯儲的政策轉身，並不是今天才發生的。在持續高企的通貨膨脹壓力之下，貨幣當局

在去年１２月已經改變了口風，鮑威爾在國會聽證會上首次公開承認，通脹未必是暫時性的。接

下來在１２月聯儲公開市場委員會上，政策決策者從利率前瞻指引到會後聲明再到記者會上的語

境，已經全面轉鷹，不僅加快了減少買債的額度，還明示２０２２年加息三次，２０２３年加息

三次，２０２４年預計再加息兩次。

然而這個政策警示，在當時並未被市場重視。債市僅作出輕微調整，股市繼續上升。從上次

例會到現在，除了Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒以驚人的速度蔓延之外，沒有什麼新的變化。



筆者認為，變化來自資金的配置。年初基金經理例必調整資產組合，在資產種類配置、風險

與槓桿把控上面作出調整。Ｏｍｉｃｒｏｎ變異株被證實，傳染能力極強，但是重症率卻降至與

重流感接近的水平。美國與英國政府拒絕再施封關措施，疫情對經濟的衝擊似乎可控。部分人士

甚至提出Ｏｍｉｃｒｏｎ是以輕微症狀獲取免疫能力的「天然疫苗」。



如此判斷下，ｒｅｆｌａｔｉｏｎ（再通脹）故事再成主題，資金尋求盈利復甦中的舊經濟

公司，摒棄缺乏盈利的科技公司便成為潮流，估值再平衡催生出Ｓ＆Ｐ５００強、ＮＡＳＤＡＱ

弱的局面。資金繼續流出債市，流入股市，在資產配置上ｒｉｓｋ ｏｎ（增加風險權重）。在

國家分布上繼續超配美元資產。



那麼市場究竟怕不怕聯儲的政策收縮？毫無疑問，聯儲脫離單邊擴張政策，給未來政策走勢

帶來了不確定性，市場也會因此而出現更多動盪。在加息上半場，一般來說對債市的衝擊大過股

市，因為再通脹往往意味著盈利增長的進一步加強，而資金成本的回升尚不至於對企業構成太大

的壓力。然而，這次經濟復甦注定是不同往常的，疫情帶來巨大的不確定性，市場對

Ｏｍｉｃｒｏｎ的樂觀看法是否成立，需要時間的驗證。

第二個不確定性是聯儲會不會縮表。購債減碼和緩步加息，均屬相對溫和的政策舉動，既難

以制止通脹上揚，也無法很快改變超寬鬆貨幣環境的格局，其象徵意義大過實際效果，政治意圖

大過經濟方略。



對於全球風險資產，ｒｅｆｌａｔｉｏｎ這個大題材仍然適用，不過不同國家面臨著不同的

疫情環境、增長前景、通脹預期和政策周期，市場也會出現錯位發展。《陶冬》

（本文為個人觀點，並非任何勸誘或投資建議）



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