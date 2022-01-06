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即市新聞

06/01/2022 16:51

【聚焦人幣】人幣即期收跌８４點報６﹒３７６１，創近一周新低

　　《經濟通通訊社６日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３７６１，較
上個交易日４時３０分收盤價跌８４點子，創自１２月３０日以來一周新低。全日在
６﹒３６７２至６﹒３７７４之間波動。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌８４點子，報６﹒３８３９。
　　建行金融市場部匯率交易團隊預計，春節前客戶結匯需求依然較大，人民幣匯率維持強勢概
率較大節後結匯需求回落，人民幣匯率與美指的關聯性將有望回歸。美國聯儲局加息臨近，美元
短端利率拾升，美指大概率震盪偏強。在季節性結售匯影響減弱的情況下，中美貨幣政策差異或
將帶給人民幣一定的貶值壓力。
　　中金公司最新點評稱，聯儲局對通脹的態度已經發生了方向性的轉變，這使貨幣政策退出的
速度將比預期更快，不排除聯儲局在加息２－３次後即開始「縮表」。對市場而言，更為緊湊的
貨幣緊縮節奏將加大資產價格波動，這或許將是２０２２年海外宏觀最大的風險點。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７２８，較上個交易日升５１點子，實
現兩連揚，至一周最高，上個交易日報６﹒３７７９。（ｊｔ）
　

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