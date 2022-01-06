【人行操作】人行開展１００億逆回購操作，淨回籠１０００億元

《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行

１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，中標利率持平２﹒２％。

公開市場今日１０００億７天期逆回購和１００億元１４天逆回購到期，即淨回籠１０００

億元，新年以來三天回籠５６００億元。（ｃａ）

