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06/01/2022 09:55

【政策風向】中經委韓文秀：穩定宏觀經濟是經濟問題更是政治問題

　　《經濟通通訊社６日專訊》中央財經委員會辦公室副主任韓文秀上月曾提出，中國經濟面臨
需求收縮、供給衝擊、預期轉弱的三重壓力，內地《瞭望》雜誌最新刊登韓文秀的文章，韓文秀
指出，穩定宏觀經濟不僅是經濟問題，更是政治問題。他認為各方面要積極推出有利於經濟穩定
的政策，慎重出台有收縮效應的政策，政策發力要適當靠前，努力實現２０２２年經濟平穩開局
、向好發展。
　　韓文秀又指出，各方進行經濟工作時必須加強統籌協調，防止顧此失彼。韓表示，要防止出
現合成謬誤，不把分兵把關變成只顧自己、不及其餘，避免局部合理政策疊加起來造成負面效應
；又要防止分解謬誤，避免把整體任務簡單一分了之，更不能層層加碼，導致基層難以承受。韓
總結道，制定和實施政策都要遵循經濟規律，以實踐效果檢驗政策的成敗優劣。

＊毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展＊

　　對於近年來的重拳監管方面，韓文秀認為資本創造價值和野蠻生長都源於逐利性，哪一面是
主流，關鍵在於能否正確而有效地引導資本的行為。韓指出，遏制資本無序擴張，不是不要資本
，而是要資本有序發展，所以要支持和引導資本規範健康發展，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公
有制經濟發展。
　　韓文秀還對各地政府的碳排放政策提出建議，他指實現碳達峰碳中和是一項複雜工程和長期
任務，目標上要堅定不移，策略上要穩中求進。他批評有地方搞「碳衝鋒」，有的搞「運動式減
碳」，這些都不符合黨中央要求。（ｅｙ）

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