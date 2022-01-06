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即市新聞

06/01/2022 16:46

【大國博弈】優衣庫創始人稱不參與表忠遊戲，中國斥美方政治脅迫

　　《經濟通通訊社６日專訊》「新疆棉事件」令與中國有商貿往來的跨國企業陷入兩難，曾在
「表態潮」中宣布停用新疆棉的Ｈ＆Ｍ、Ａｄｉｄａｓ等品牌，紛紛被內地消費者抵制。日本知
名服裝快銷品牌優衣庫（Ｕｎｉｑｌｏ）創始人柳井正日前接受採訪時稱，該公司此前拒絕置評
是否使用新疆棉花，是因為想在中美間保持中立，美國逼迫企業向其表忠心而優衣庫不會參與這
樣的遊戲。
　　在北京，外交部發言人汪文斌今天回應稱，美方迫使跨國企業選邊站隊，對其效忠的做法是
赤裸裸的政治脅迫，完全違背市場規則和商業道德，不僅損害美自身利益和國家信譽，還會破壞
全球產業鏈供應鏈穩定，擾亂國際貿易秩序。
　　《日經亞洲評論》還引述柳井正表示，中美之間表面存在分歧，但實則不然。美國金融資本
正在流入中國投資。蘋果產品都是中國製造。中國對美國的出口一直在增長。在經濟上，美中之
間進展順利。他還進一步探究解釋美方行為：「我們需要了解美國為什麼要這麼做。曾幾何時，
美國對待日本的態度和今天對待中國的態度是一樣的。進口的日本汽車被砸毀。豐田汽車因其召
回處理而在有罪推定下被國會傳喚。美國（對潛在對手）也有這種傾向。」
　　今年３月，Ｈ＆Ｍ宣布抵制新疆棉花引起眾怒，深挖背後還有Ｎｉｋｅ、Ａｄｉｄａｓ等國
際品牌，無印良品等１２家日本企業也被指出「要與新疆棉花劃清界限」。（ｗｌ）

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