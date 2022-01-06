【聚焦數據】內地１２月財新服務業ＰＭＩ升至５３﹒１，高於預期

《經濟通通訊社６日專訊》２０２１年１２月，中國服務業供給和需求持續恢復，但增速僅

屬溫和。仍有部分企業反映，疫情反彈及防疫措施，抑制了服務業經營活動和新業務增長。今日

公布的２０２１年１２月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業ＰＭＩ），錄得５３﹒１，

較１１月回升１個百分點，連續四個月位於擴張區間，亦高於市場預期的５１﹒７，顯示

２０２１年底服務業經營擴張勢頭加強。在經營活動量上升的企業中，普遍提及的原因是新產品

發布、銷售改善，支撐經營擴張。

此前公布的２０２１年１２月財新中國製造業ＰＭＩ錄得５０﹒９，較１１月回升１個百分

點，重回擴張區間。兩大行業景氣度均回暖，帶動財新中國綜合ＰＭＩ回升１﹒８個百分點至

５３。

財新中國服務業ＰＭＩ走勢與國家統計局一致，但綜合ＰＭＩ走勢與統計局有所差異。統計

局公布的１２月服務業商務活動指數回升０﹒９個百分點至５２；綜合ＰＭＩ則與１１月持平，

為５２﹒２。



＊新訂單指數僅小幅增長，就業指數六個月高＊



從各分項指數看，２０２１年１２月，服務業新訂單指數連續第四個月處於擴張區間，但僅

小幅增長。相比內需小幅回暖，服務業外需保持平穩。１２月服務業新接出口業務指數顯示，來

自海外的新業務量持續增長，但增速與前兩月相近，僅屬微增。

隨著市場恢復，服務業就業指數連續四個月位於擴張區間，１２月錄得２０２１年６月以來

的最高值。不過，服務業就業指數增幅有限，且顯著低於經營活動和新訂單指數，導致１２月積

壓工作指數創２０２０年３月以來新高。



＊投入價格指數連續１５個月高於收費價格＊



通脹壓力正在緩解，１２月服務業投入和收費價格指數增速均放緩。不過，投入價格已連續

１８個月上漲，顯示原材料和人力成本居高不下；同時，投入價格指數連續１５個月高於收費價

格指數，反映服務業企業生存壓力較大。

市場樂觀情緒有所減弱，１２月服務業經營預期指數仍屬強勁，但顯著低於長期均值，且創

下２０２０年１０月以來新低。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，２０２１年１２月，經濟景氣度恢復，製造業、服務業供

求改善，通脹壓力緩解，但就業市場依然承壓，經濟基礎恢復不牢固，企業樂觀預期有所減弱，

疫情的反復以及海外需求仍是不穩定因素。穩經濟將成為２０２２年經濟工作的主線。財新中國

製造業ＰＭＩ就業指數以及近期官方公布的調查失業率數據，均指向就業市場改善動能邊際趨緩

。未來一段時間，政策層面應強化就業優先導向，加強對中小企業的定向支持以及增強政策連續

性、穩定性和可預期性。（ｗｌ）

