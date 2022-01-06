【新冠肺炎】京東快遞有１５名員工確診已暫停在西安業務

《經濟通通訊社６日專訊》 據內媒報道，京東（０９６１８）因有１５名快遞員工確診，

現已暫停在西安的業務。

郵政部門表示，目前西安市保持運行的快遞業務主要集中在郵政和順豐

（深：００２３５２），順豐在西安有３個分撥中心，承擔西北５省快遞轉運，現僅灃東中心運

行，日吞吐能力約為疫情前的２０％，員工到崗率２５％，均在場區封閉管理。（ｄｗ）

