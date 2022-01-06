【ＦＯＣＵＳ】聯儲紀要十提「縮表」，惟中期選舉年路未絕

【ＦＯＣＵＳ】鐵定連任的聯儲主席鮑威爾放飛自我，放「鷹」愈來愈Ｈｉｇｈ。周三（５

日）公布的１２月會議紀要出乎意料多達１０次提及「縮表（ｒｕｎｏｆｆ）」，觸發科技股遭

遇十年最猛砸盤，短期美債收益率近收復大流行前水平。



＊縮表或提前至，股債加密貨幣齊挫＊



聯儲的印鈔機繼續轟鳴，但由龍頭股支撐的美股指數牛市幻覺，突遭當頭棒喝。如果說會議

紀要有關「更早或更快地上調聯邦基金利率」的提法，早已獲市場消化（利率期貨顯示預期３月

加息的概率高近七成），那麼突如其來的「縮表」逆風，令投資者猝不及防打了個噴嚏。

上一輪２０１４－２０１７年貨幣政策正常化時，聯儲在啟動加息後兩年才開始縮表；但今

次會議紀要提及，「跟委員會以往的經驗相比，與會者認為，縮表的適當時機可能更接近政策利

率提升的時機」，似暗示可能同在今年內啟動。

聯儲鷹聲嘹亮，納指重挫３﹒３％、標指跌１﹒９％，「木頭姐（Ｃａｔｈｉｅ

Ｗｏｏｄ）」的旗艦基金ＡＲＫＫ累計較高位回撤近４５％；２年期、５年期美債殖利率急升，

雙雙接近大流行前水平，１０年期美債殖利率則升穿１﹒７１％。此外，走勢素來獨立的比特幣

，亦不敵流動性退潮威脅，一度跌至４２５００美元邊緣。



＊做多美元及盈利增長不俗的科技股＊



由聯儲資產負債表膨脹（過去兩年增加５萬億美元）催生的美股牛市，指數迭創新高的同時

，修正其實早已開始。以納指為例，實際上有６２％的成分股股價低於２００天移動平均線；而

ＡＲＫＫ的愛股Ｔｅｓｌａ、Ｚｏｏｍ、Ｓｐｏｔｉｆｙ、Ｃｏｉｎｂａｓｅ，較高位跌幅同分

別高達１２％、６９％、３８％、３５％。

有「ＹＹＤＳ（永遠的神）」之稱的美股開年不利，接下來走勢將如何？壞消息是，恐慌指

數ＶＩＸ已突破２０２０年３月市場低點以來的壓制模式，恐意味今年市場波動率將顯著飆升；

好消息則是，２０２２年為美國中期選舉年，從過往中期選舉年的標指５００指數表現看，往往

是上半年節節下跌，之後於１０月起展開大升浪。

此外，倘若更多證據指向Ｏｍｉｃｒｏｎ引起的症狀偏輕（例如許多國家雖然確診飆升，但

死亡率及ＩＣＵ病床使用率幾無變動），由封城堵路及社交隔離導致的通脹壓力或已見頂，聯儲

今年未必真的升息３次。

鑒於聯儲用「口」管理通脹預期出神入化，以及拜登據報周內將公布聯儲３名高層的提名人

選，做多美元及盈利增長不俗的科技股，或是渡過動蕩一年的指南。

