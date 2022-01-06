【恒大困局】儋州住建局：勒令拆除的恒大海花島仍有２３戶未退款

《經濟通通訊社６日專訊》全力化解債務問題困擾的恒大（０３３３３），其位於海南省海

花島有３９幢樓被當局勒令在１０日內自行拆除違法建築物。如逾期不拆除，執法局將依法組織

拆除，有內媒引述該省儋州市住建局建築監管科處得知，被勒令拆除的３９棟樓中，仍有２３戶

未完成退款或換房。（ｃａ）

