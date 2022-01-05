《陸言堂－陳永陸》金力永磁（０６６８０）將迎來多方面需求爆發

《陸言堂》金力永磁（０６６８０）專注研發、生產及銷售高性能釹鐵硼稀土永磁材料，按

年產量計世界排名第一，具備全球領先地位，產品下游應用包括新能源車及汽車零件、永磁風力

發電機、３Ｃ產品、機器人及智能製造等多個行業，其中在新能源汽車、永磁風力發電等領域為

主要供應商。

鑑於近年下游需求大幅增長，公司已戰略性地擴大產能，並計劃進一步升級及擴展現有的贛

州生產基地以及包頭及寧波的新生產基地，今次大部分集資亦用作新增產能與生產配套，布局非

常清晰，將支持公司擴大歐美新能源車市佔率並實現今年的高增長預期。

業績方面，今年首三季收入及淨利分別按年升７７﹒１％及１２１﹒７％，較近三年

３３﹒６％及２９﹒３％的收入及淨利年複合增長明顯加快。未來，公司會擴大稀土材料的回收

再利用，提升原材料供應的自主能力以致盈利能力。

金力永磁是目前最火爆投資賽道上的最優質公司，其Ａ股股價去年累升逾倍，未來亦將迎來

多方面需求爆發，如完成Ａ＋Ｈ股上市將大減資產負債率及進一步奠定行業龍頭的地位。此次發

行價較Ａ股現價呈顯著折讓，而且港股並沒有可比同業，招股期將於本周完結，建議投資者現金

認購。《獨立股評人 陳永陸》



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