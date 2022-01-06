【新冠肺炎】澳門周日起禁止民用飛機由中國以外地區載客來澳

《經濟通通訊社６日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心昨晚宣布，為減少新冠病毒

對澳門公共衛生的風險，衛生局規定，自１月９日（周日）零時起至１月２３日（周日）２３時

５９分期間，禁止民用飛機由中國以外地區搭載乘客前來澳門。此一要求不妨礙其他防疫要求。

澳門昨天新增一宗變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ個案，至今累計錄３宗Ｏｍｉｃｒｏｎ輸入病例

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