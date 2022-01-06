【新冠肺炎】市建局公眾設施明日起暫停開放

《經濟通通訊社６日專訊》因應政府最新防疫措施，市區重建局今天宣布轄下各項公眾設施
，將由明日（７日）起暫停開放。
暫停開放的設施包括市區更新探知館及ＳＰＯＲＴＳ ＥＸＰＯ，至於Ｈ６ ＣＯＮＥＴ、
茂蘿街７號和６１８上海街的社區活動空間和展覽場地亦會暫時關閉，並停止接受預約。
「市建一站通」資源中心將在辦公時間內保持開放，但多用途活動室及會議室則暫時關閉，
並停止接受預約。（ｃｌ）
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