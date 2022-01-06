【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒１億人幣，逆買騰訊沽建行

《經濟通通訊社６日專訊》恒指周三（５日）高開３３點，報２３３２３點。最高升３３點

報２３３２３點，最低跌４３８點報２２８５１點。恒指收報２２９０７點，跌３８２點或

１﹒６４％。

按額度計算，北水全日淨流入３６﹒１億元人民幣，增加１１０１％。騰訊控股

（００７００）、美團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出最多的依次是建

設銀行（００９３９）、藥明生物（０２２６９）、長城汽車（０２３３３）。

主板成交１５５３﹒０７億元增加３１﹒３％。其中港股通成交４０３﹒１億元，佔總成交

２６％。



＊續削持股騰訊受壓＊



騰訊再有減持動作。公司宣布減持東南亞科網Ｓｅａ Ｌｉｍｉｔｅｄ，消息除令騰訊股受

壓之外，亦令到騰訊目前仍然持有的股份遭遇沽壓。騰訊控股跌４﹒３１％報４３０﹒６元，北

水淨買入１６﹒４億元。

另外，國家網信辦等十三部門聯合修訂發布《網絡安全審查辦法》，當中明確掌握超過

１００萬用戶個人信息的網絡平台運營者赴國外上市必須向網絡安全審查辦公室申報網絡安全審

查。

《辦法》將網絡平台運營者開展數據處理活動影響或者可能影響國家安全等情形納入網絡安

全審查，並明確掌握超過１００萬用戶個人信息的網絡平台運營者赴國外上市必須向網絡安全審

查辦公室申報網絡安全審查。美團跌１１﹒１６％報１９５﹒１元，北水淨買入７﹒８億元。

中國海洋石油升２﹒４４％報８﹒４元，北水淨買入４﹒４億元。建設銀行升１﹒８１％報

５﹒６１元，北水淨賣出２﹒９億元。藥明生物跌４﹒２８％報７９﹒３元，北水淨賣出２﹒７

億元。長城汽車跌９﹒１３％報２３﹒９元，北水淨賣出２﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） １６﹒３６

美團 （０３６９０） ７﹒８４

中國海洋石油 （００８８３） ４﹒３６

中國移動 （００９４１） ２﹒８５

快手 （０１０２４） １﹒３０

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沽出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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建設銀行 （００９３９） －２﹒９２

藥明生物 （０２２６９） －２﹒７５

長城汽車 （０２３３３） －２﹒１２

舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒８３

中芯國際 （００９８１） －０﹒７６

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