《日入而息》１０名官員出席初步確診者聚會，吉利去年銷售未達標

《今天重點》

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林鄭：１０名官員出席百人宴會，徐英偉為緊密接觸者；林鄭點名民政事務局局長，失望仍有官

員出席大型聚會

國泰（００２９３）明起恢復部分長途貨運航班，貨運力約為疫前兩成

李嘉誠再增持長實（０１１１３）６８萬股，持股升至４６﹒４４％

吉利汽車（００１７５）去年總銷量升１％未達標，今年目標１６５萬部

騰訊（００７００）為遊戲玩家設信用門檻，低於１００分將禁用發言和社交功能；微信表示小

程序日活躍用戶突破４﹒５億，日均使用次數同比增３２％；微信視頻號將上線多個付費能力，

包括付費直播間、打賞等；微信視頻號直播流量持續增長，西城男孩觀看人次超２７００萬

本港新增３３宗確診，其中３０人或帶Ｏｍｉｃｒｏｎ

金管局表示銀行可以分小組輪流上班以應對疫情；匯豐表示從明日起辦公室員工人數最多只可佔

五成；據報高盛、瑞銀香港辦公室分批在家工作

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《即日市況》

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恒指高收１６５點報２３０７２，科指升７３點報５３９６

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《深滬股市》

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滬指軟０﹒２５％連跌三日，券商白酒領挫中移險破發

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《美元匯價》

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仍要關注美匯９５﹒５０╱８０支持位表現

歐元最新報１﹒１３２３╱２６，日圓最新報１１５﹒８５╱８８

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《公司資訊》

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石四藥（０２００５）廣譜抗真菌藥物注射液取得國家藥監局註冊批件

復星旅文（０１９９２）中國業務於元旦假期間超過疫前水平

中移動Ａ上市次日逼近破發，「綠鞋機制」或已啟動

中銀香港（０２３８８）北京冬奧紀念鈔票慈善珍藏版下周一截止競投

友邦香港將聚焦新造保單，本月推「全程守護健康保」

騰訊（００７００）為遊戲玩家設信用門檻，低於１００分將禁用發言和社交功能；微信表示小

程序日活躍用戶突破４﹒５億，日均使用次數同比增３２％；微信視頻號將上線多個付費能力，

包括付費直播間、打賞等；微信視頻號直播流量持續增長，西城男孩觀看人次超２７００萬

李嘉誠再增持長實（０１１１３）６８萬股，持股升至４６﹒４４％

中木國際（０１８２２）何建昌明日起辭任財務總監，李柏聰接任

包浩斯國際（００４８３）第三財季同店銷售按年跌１４％

中海外發展（００６８８）去年累計合約物業銷售按年升２﹒４％至３６９５億元人民幣

中軟國際（００３５４）根據股份獎勵計劃今購買２００萬股股份

匯量科技（０１８６０）去年第四季Ｍｉｎｔｅｇｒａｌ平台收入按年增約２﹒６倍

宏華集團（００１９６）公附屬和ＮＤＳＣ訂立銷售協議，涉５２００萬美元

港交所（００３８８）擬４月復活節假期前實施衍生產品假期交易

環球信貸（０１６６９）授出一項為期２０年的有抵押貸款１８５０萬元

聯交所建議從本周一起計兩周內取消華多利集團（０１１３９）上市地位

諾輝健康（０６６０６）胃癌篩查自測產品獲國家藥監局批准註冊申請

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《國企紅籌》

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潤電（００８３６）擬分拆可再生能源業務在港上市，大行唱淡急插一成

中集安瑞科（０３８９９）附屬與德企簽訂３艘７２００立方米ＬＥＧ運輸船訂單

富力地產（０２７７７）公布境外債回購結果，惟可用專項資金低於預計之３億美元

中廣核電力（０１８１６）去年核電機組總發電量按年增７﹒８％

中海外宏洋（０００８１）去年累計合約銷售額按年升１０％

秦港（０３３６９）全年港口總吞吐量按年增０﹒７３％

安德利果汁（０２２１８）今天回購９﹒２萬股Ｈ股，涉資５７﹒３萬元

復旦張江（０１３４９）斥１﹒９億人幣閑置資金認購中國銀行結構性存款產品

首創環境（０３９８９）附屬中標任丘城鄉項目，中標金額約８０００萬元人民幣

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《神州民企》

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海通國際（００６６５）短期較偏好Ａ股，惟監管趨穩後港股下半年有望反超

上坤地產（０６９００）去年合約銷售金額約為２４８﹒４億元人民幣

陽光１００中國（０２６０８）去年合同銷售額按年減少６９％

銀城（０１９０２）去年總合約銷售額按年增長９％至２５３億元人民幣

正榮地產（０６１５８）去年合約銷售金額按年升２﹒６％

中國動向（０３８１８）向泉州平步鞋業授出商標獨家權

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《中國要聞》

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銀保監表示１１月地產貸款增８﹒４％，９成支持首貸房；金融機構不良貸款率１﹒８９％，較

年初下降

習近平考察冬奧會籌辦備賽工作：確保圓滿成功

中國煤炭工業協會表示進一步做好煤炭保供穩價工作

抖音電商表示去年國貨品牌銷量增近７倍，成都最捧國貨

北京表示研究制定促進共同富裕實施方案

公募基金產品註冊機制將優化，提高效率壓實責任

人行答復肖鋼「推行家族信托」提案：總體贊成

中經委韓文秀稱穩定宏觀經濟是經濟問題更是政治問題

北京人大召開，陳吉寧稱北京今年ＧＤＰ料增５％以上

內地１２月財新服務業ＰＭＩ升至５３﹒１，高於預期

多地打響２０２２年項目集中發布和開工「發令槍」

人行開展１００億逆回購操作，淨回籠１０００億元

成渝共建西部金融中心規劃發布，加快雙城經濟圈建設

上海五個新城推進４０個重大項目，投資破千億元人幣

上海市委部署首季工作，統籌好疫情防控和經濟發展

崇明出台扶持新政，民宿產業向高端精品化發展

浦東新區推進上市服務創新支持資本市場服務實體經濟

匯豐成首家協助ＱＦＩＩ完成北交所交易的外資托管行

儋州住建局表示勒令拆除的恒大海花島仍有２３戶未退款

建信理財發行首隻開放式養老理財產品，最低持有５年

發改委何立峰稱大力發展新能源，抓好能源保供穩價

中紀委派駐國家煙草專賣局紀檢組長潘家華被提公訴

發改委表示防止風險跨領域傳導，加快地方債發行使用

深圳證監局對中青寶採取責令改正措施

深賽格表示賽格大廈振動事件，對淨利潤影響５５００萬

據報世茂（００８１３）再進行架構調整，撤裁區域投資部等多部門

陽光城執行董事長朱榮斌辭職，損手減持３９２萬股份

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒７％，報１８３６７點

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《其他消息》

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地政總署第四季批出十份預售樓花同意書

機管局４０億美元多期高級票據定價

房委會料本年度有逾９６億盈餘，財政狀況可應付５年建１

０萬單位

本港去年首十一個月累計落成１﹒２６萬伙，按年減約三成

深股通額度全日用流出２０億元，外資結束連續七日流入；

滬股通額度流出近５億，陸股通流走６６億創近２個月高

ＡｌｉｐａｙＨＫ表示易乘碼將擴展應用至新大嶼山巴士及

香港電車

澳門政府澄清行政長官賀一誠未接受加密貨幣投資訪談

全球Ｆａｓｔ Ｔｒａｃｋ計劃助全球逾三百家金融科企在

港拓展

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《大國博弈》

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立陶宛以國安為由命令國有鐵路公司不得與一中企簽約

美貿易代表戴琪與立陶宛外長通話談應對「中國脅迫」

優衣庫創始人稱不參與表忠遊戲，中國斥美方政治脅迫

台灣擬設中東歐投資基金，陸方：金錢外交改不了大勢

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《汽車新勢力》

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五菱汽車表示ＧＳＥＶ系列車型累計銷量突破７５萬台

本田及東風汽車合資企業將在武漢建電動車新廠

百度集度聯手推具自駕能力的汽車機器人明年上市

黑莓擴大與中國智能汽車科技公司合作開發車載服務

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《新冠肺炎》

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本港新增３３宗確診，其中３０人或帶Ｏｍｉｃｒｏｎ

消息指百人參加洪為民生日派對爆疫，徐英偉須隔離

中銀香港表示今日起灣仔胡忠大廈分行暫停營業

僱傭公會表示停飛菲律賓航班影響１２００名菲傭來港

入境處港島智能身份證換領中心暫停服務一天

全國昨本土確診增１３２宗，河南激增６４宗最多

和富中心等三廈完成強檢，無發現陽性個案

國泰明起恢復部分長途貨運航班，貨運力約為疫前兩成

國泰空姐母曾光顧天后餐廳，測量師疑距一米多中招

山西永濟高鐵站閘機檢出病毒，全市居家一天接受排查

市建局公眾設施明日起暫停開放

政府禁晚市堂食，荃灣廣場及大埔新達廣場推外賣獎賞

楊潤雄籲學校提高戒備，現階段不應舉行陸運會水運會

海洋光譜號全部船員和乘客完成檢測，結果均呈陰性

澳門周日起禁止民用飛機由中國以外地區載客來澳

立法會議員陳仲尼曾接觸初步確診者，今日接受檢測

北角培僑中學停課三天

西安咸陽機場暫停國際客運航線

醫護染疫或離職，全美兩成醫院人手嚴重短缺

金管局表示銀行可以分小組輪流上班以應對疫情

陳肇始稱長痛不如短痛，冀收緊措施快速切斷傳播鏈；雖釐

清感染源頭，但社區仍有傳播風險

政府提醒市民可在八間私營醫護機構接種復必泰疫苗

澳門建議市民接種ｍＲＮＡ疫苗作為第３劑加強劑

京東快遞有１５名員工確診已暫停在西安業務

飲食界料禁令最少延續一個月，張宇人冀政府發援助金

６７歲女子離世前１４日內接種，沒證據顯示疫苗引起

劉宇隆稱政府收緊社交措施，冀下月可達近九成接種率

聶德權稱考慮在兩周內重開一至兩間疫苗接種中心

匯豐表示從明日起辦公室員工人數最多只可佔五成

居大埔印傭初步確診，曾與早前確診者於教會接觸

議員陸瀚民邱達根陳仲尼曾與初確者同場，立法會需進行消

毒

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