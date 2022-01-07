《油金掠影》哈薩克斯坦動盪利比亞石油生產減少，油價漲金價跌

《經濟通通訊社７日專訊》國際油價繼續年初的升勢。儘管ＯＰＥＣ＋堅持增產目標，但利

比亞受油田關閉和管道維修導致石油供應部分中斷，而且哈薩克斯坦動亂升級料會影響ＯＰＥＣ

產量。美國成品油庫存繼續增加。可是據《路透社》引述Ｐｒｉｃｅ Ｆｕｔｕｒｅｓ

Ｇｒｏｕｐ分析師Ｐｈｉｌ Ｆｌｙｎｎ指：「ＯＰＥＣ產量雖然增加，但仍不足以跟上市場需

求。」

布蘭特原油期貨結算價上漲１﹒１９（美元．下同），報每桶８１﹒９９美元，漲幅

１﹒５％。紐約期油上升１﹒６１元，報每桶７９﹒４６元，漲幅２﹒１％，稍早曾高見

８０﹒２４元。



＊美國將發布非農報告，國際金價受壓＊



美債收益率升勢延續，聯儲局ＦＯＭＣ會議紀錄顯示，縮減整體資產持有量令投資者揣測提

早加息的可能性，以抑制通脹，令金價進一步受挫。今天美國公布的就業報告也是重頭戲，這衡

量消費者支出的重要指標如比預期高，美元將會走強。現貨金跌１﹒２％至每盎司

１７８８﹒２５美元。紐約期金跌２％，報每盎司１，７８９﹒２０美元。

其餘貴金屬方面，白銀跌２﹒９％，報每盎司２２﹒１２美元，鉑金跌２﹒３％至報每盎司

９５９﹒９１美元，鈀金跌０﹒５％至每盎司１，８７４﹒２６美元。（ｈｌ）

