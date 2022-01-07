  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/01/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》港股有條件於主要環球股市中轉強嗎？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則皆屬顯著
向好。形勢比人強，無論是中線投資者，或長線投鍺，現時都應該以非常審慎的態度應市。美國
聯儲局剛提及可能會於本年內開始縮減資產負債表的規模，我們應密切留意各金融市場內大戶的
反應。客觀而言，市場應對此早有心理準備，亦應有所部署；待看淡後市的沽盤被消化後，後市
才可正式回升。當然，最重要者，為淡友大戶何時對所獲利潤感到滿意，積極地入市部署平舊倉
套利。
　　基本上，近期港股維持「一浪低於一浪」的向淡局勢，且表現較主要環球股市為差。坦言，
港股有自身的利淡因素，故美股的大強勢並未能支持港股走勢向上，而內地股市亦未能於市況上
升時為港股提供很大的回升動力。反而一些不時出台，利淡科技股的國家政策，卻不斷為股市帶
來很大的沽壓，造就急速跌市的出現。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話07/01/2022
【虛幣世界】比特幣企穩四萬三附近，Layer 1代幣抽升
市場動向07/01/2022
螞蟻銀行（香港）推「東主貸」個人貸款計劃 助中小企資金靈活週轉
香港要聞06/01/2022
【新冠肺炎】10名官員出席百人宴會　徐英偉為緊密接觸者　林鄭表失望
財經熱話06/01/2022
美儲局或提前加息納指急挫　惟港科技股低位急反彈阿里飆半成
中國故事06/01/2022
《神州經脈》財新服務業PMI優預期　A場震盪外資流出近兩月高
財經熱話06/01/2022
【加息年】銀行股今年矚目！匯控破50元不是夢？美股可吼大摩！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金