《運籌帷幄－梁業豪》港股有條件於主要環球股市中轉強嗎？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則皆屬顯著

向好。形勢比人強，無論是中線投資者，或長線投鍺，現時都應該以非常審慎的態度應市。美國

聯儲局剛提及可能會於本年內開始縮減資產負債表的規模，我們應密切留意各金融市場內大戶的

反應。客觀而言，市場應對此早有心理準備，亦應有所部署；待看淡後市的沽盤被消化後，後市

才可正式回升。當然，最重要者，為淡友大戶何時對所獲利潤感到滿意，積極地入市部署平舊倉

套利。

基本上，近期港股維持「一浪低於一浪」的向淡局勢，且表現較主要環球股市為差。坦言，

港股有自身的利淡因素，故美股的大強勢並未能支持港股走勢向上，而內地股市亦未能於市況上

升時為港股提供很大的回升動力。反而一些不時出台，利淡科技股的國家政策，卻不斷為股市帶

來很大的沽壓，造就急速跌市的出現。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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