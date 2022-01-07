《窩輪匯智－陳恩因》大市「三年跌」魔咒，往績機會多少？

《窩輪匯智》本欄今年首次與投資者再見面，祝願各位多注意防疫及身體健康！新冠疫情猶

如開倒車，大家又要面對禁堂食等社交距離措施，港股表現則繼續來來回回，繼去年急跌一成四

以來，首周開局表現平平，恒指一度低見２２７０９點，惟周五（７日）終見買盤推動氣氛稍為

改善，最終收報２３４９３點。到底會否如疫情般再度反覆，投資者宜時刻保持警覺，造好兩手

準備的部署。

以年度表現計，港股過去兩年都下跌，到底今年又會怎樣？筆者沒有水晶球當然說不準。因

此利用彭博資訊作了一個小統計，現與大家分享。總結過去港股表現，在歷史上只出現過「三年

連跌」的次數為兩次，對上一次於發生於２０００年科網股爆破之後，再對上一次要數六十年代

中期了。

隨過去兩年港股大幅下挫，反映估值的恒指市淨率亦已跌穿１的低位，歷史上亦並不多見。

不過前所未有的疫情影響由２０２０年展開，至今仍出現反覆多變情況。到底是「低處未見低」

，還是見底反彈？投資者又如何在「危」與「機」並存的市況中，作出精明的部署？

在波動市況中，投資者可考慮減少注碼入場，策略上可利用窩輪的自動止蝕機制，投資者最

大的損失為投入的本金，沒有孖展「上身」的風險。而若投資者眼光準確看對走勢，這類衍生工

具沒有任何封頂的機制，提供一個讓投資者收較少資金入場，去跟隨相關資產的機會。大家需因

應個人對後市預期及幅度去選擇產品條款。窩輪的另一特性是既可以看好，亦可以看淡，為手上

倉位做對沖。就是這種以小博大的產品特性，為短線鋪好一個「安全網」，讓投資者有機會捕捉

大市短線波動。最後提醒投資者，窩輪價格亦會受引伸波幅、時間值損耗及其他因素影響，入場

前應緊記認識清楚產品之特性及風險。《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監

陳恩因》



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